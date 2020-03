Svitavský kormidelník LUKÁŠ PIVODA rozehrál se svými svěřenci sezonu velmi slibně a měl políčeno na velký výsledek. Ten se nedostaví, aniž by na to Dekstone Tuři měli jakýkoli vliv. Nevyhnutelné ukončení soutěže jejich krásné sny nemilosrdně přetrhlo.

Souhlasíte osobně s verdiktem ALK a Výboru ČBF, který předčasně ukončil soutěžní ročník 2019/2020? Existovala podle vás nějaká reálná alternativa tohoto postupu?

S rozhodnutím souhlasím. Je zřejmé, že nikdo z nás z toho po sportovní stránce nemá radost, ovšem situace je taková, že nevíme, jak dlouho budou současná opatření trvat. Kdyby byla soutěž nadále pouze přerušená, tak by to bylo oddalování nevyhnutelného. Ukončení je proto rozumný krok.

Jaký je váš názor, jak by mělo být určeno pořadí v soutěži, s ohledem na udělení titulu, postupové pozice do evropských pohárů a podobně?

Věřím, že se dosavadní výsledky nebudou anulovat. Samozřejmě si uvědomuji složitou situaci ohledně baráže. Já osobně bych se nebránil takovému řešení, aby nepadal nikdo a liga by se rozšířila o další tým. Ale to je pouze můj názor. Pořadí v A1 snad zůstane v platnosti i v návaznosti na příští sezonu. Jak jste řekl, s čelnými příčkami je spojena i účast v evropských pohárech. Bylo by to snad „spravedlivé“ také kvůli fanouškům, lidem kolem klubů a především sponzorům.

Hráči se momentálně nemohou vůbec scházet, natož společně trénovat. Jak se snažíte vyřešit jejich individuální přípravu? Lze to vůbec smysluplně skloubit při karanténních opatřeních?



Momentálně jsme hráčům dali volno, aby si odpočinuli a vyčistili hlavy. Individuální tréninkové plány začnou plnit od tohoto týdne. Budou samozřejmě ze začátku „pracovat“ z domova. Uvidíme, jak se situace vyvine v následujících týdnech.



Basketbalová sezona skončila velmi předčasně, jak jste nicméně spokojen s tím, jak jste se v její části, která byla odehrána, prezentovali?



Jsem hrdý na to, že jsme se prezentovali jako opravdový tým. Potěšila mě i sehranost a fungování celého realizačního týmu. Obrovskou radost jsem měl z práce hráčů na trénincích a z toho, že mladí hráči výkonnostně znovu o něco povyrostli. Svoboda, Puršl, Kovář i Kotásek odehráli v průběhu sezony velmi dobré zápasy. Mladý odchovanec Svojanovský udělal velký pokrok, všechny minuty na palubovce pro něho byly cennou zkušeností. Hlobil se Sýkorou se poprvé seznámili s profesionálním basketbalem. Výsledkově bych určitě vyzdvihl leden, kdy jsme z devíti zápasů osmkrát vyhráli. To byla výborná jízda, kdy jsme podávali naše nejlepší výkony. V neposlední řadě nás potěšila neutuchající věrnost a loajalita našich skvělých fanoušků.

Utápět se v “co by, kdyby, kam jsme to mohli dotáhnout“, asi nemá valného smyslu, že…



Je ve hvězdách, jestli by se nám povedlo naplnit naše cíle, ale sezona byla nesporně rozjetá velmi slušně. Pro mě navíc byla první v roli hlavního trenéra v Kooperativa NBL… Naší ambicí bylo dostat se do finále nebo získat minimálně medaili. Navíc do hry se měl v tomto období vracet uzdravený Matěj Svoboda a kompletní bychom byli ještě silnější. Jsem přesvědčen, že jsme na to měli.



Berete to tak, že vaše zhruba osmiměsíční tvrdá práce přišla svým způsobem vniveč, nebo se snažíte z uplynulého období vzít hlavně to dobré?



Je to pochopitelně velmi trpké ukončení našeho snažení. Ale neřekl bych, že všechno přijde vniveč. Hráči pochopili, jakým stylem se chceme prezentovat, a přijali ho za vlastní. Na tom rozhodně můžeme v budoucnu stavět. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré, a my teď budeme mít spoustu času se připravit na příští sezonu.



Nejen Česko, ale vlastně celý svět se v těchto dnech přesvědčuje, že i když si to někdy myslíme, tak sport skutečně není ta nejdůležitější věc… Vnímáte to podobně?



Basketbal je má práce a vášeň. Ale určitě není na prvním místě v žebříčku mých hodnot. Na světě jsou mnohem důležitější věci a zdraví je jednou z nich. To by si teď měli všichni uvědomit.

Šimon Puršl byl autorem posledního svitavského koše v předčasně ukončeném soutěžním ročníku 2019/2020. Pečetil výhru Turů 98:78 v Děčíně.