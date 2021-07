Držitel poledních tří titulů prakticky jenom dotahoval. Psychickou výhodu si odvezli domu Autoskláři.

„Odehráli jsme velmi dobrý zápas. Po společný obědu jsme si přenesli chuť i do zápasu. Škoda jen, že jsme dvakrát inkasovali brzy po našem vstřeleném gólu. A také nás brzdila vyloučení. Nakonec dospělo utkání do prodloužení a v něm jsme byli o kousek lepší a vytvořili si větší šance. První bod jsme ale vybojovali až nájezdech a vybojovali první bod. Kluci dřeli pro tým, vítězství bylo zasloužené,“ měl jasno pardubický trenér Jiří Mašík.

Poslední krok bývá ten nejtěžší. Kert nedal domácím žádnou šanci.

„Chtěli jsme znovu začít s čistou hlavou. To se nám však úplně nepodařilo. Kert hrál lépe a my neměli tolik energie. Do poloviny utkání se jednalo o vyrovnanou bitvu. Nicméně vyloučeními jsme Kertu dopomohli k druhému gólu a po třetím už to bylo těžké. Hráli jsme přes pět minut power play, ale zápas už jsme nezdramatizovali. Jsem ale hrdý na kluky, že jsme to nevzdali a bojovali až do konce,“ podotýká kouč.

Rozhodnout se tak bude muset v sobotu na půdě jejich pražského soupeře.

"Do úterý hokejbal hodíme za hlavu, pak dobře potrénujeme a v sobotu se popereme o titul,“ vyhlašuje bojovně Jiří Mašík.

Finálové zrcadlo: 1. zápas: HC Kert Park Praha – HBC Autosklo H.A.K. Pardubice 3:4 ss (1:1, 1:1, 1:1 – 0:1). Branky: 3. Danko, 24. Šperl, 38. Oravec – 3. a 29. Langr, 36. Bílý, rozh. nájezd Kohoutek. Sestava: Stárek – Filip, Kopřiva, Kvapil, Novotný, Školoudík, Staněk, Turyna, Vlasák - Bílý, J. Bucek, Česák, F. Förstl, Janeček, Kohoutek, P. Kubeš, Langr, L. Moravec, Šimek, Strouhal. 2. zápas: HBC Autosklo H.A.K. Pardubice – HC Kert Park Praha 1:5 (0:0, 1:2, 0:3). Branky: 21. Filip – 20. a 39. Zvonek, 25. Kruček, 37. Lhota, 45. Wrobel. Sestava: Stárek – Filip, Kopřiva, Kvapil, Novotný, Školoudík, Staněk, Turyna, Vlasák - Bílý, J. Bucek, Česák, F. Förstl, Janeček, Kohoutek, P. Kubeš, Langr, L. Moravec, Šimek, Strouhal. Stav série: 1:1. Rozhodující zápas: sobota od 11 hodin v Praze.