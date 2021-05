Jaké cíle mají v Letohradu? „Chceme postoupit do play off,“ prohlásil trenér Tomáš Friml.

NEVĚŘILI JSME

Na výjimku od ministerstva zdravotnictví čekal hokejbal dlouho, hlad po sportu byl veliký. Někteří už ani nevěřili. „Už jsme s restartem sezony ani nepočítali. Spřádali jsme plány na další sezonu a najednou jdeme na to. Každý chce hrát, moc se těšíme,“ neskrýval radost trenér letohradských hokejbalistů Tomáš Friml. Zároveň si je však vědom, že s příjemným přichází i značné množství komplikací. „Když postoupíte do finále, budete hrát do půlky léta. A v září nanovo, času nebude moc,“ uvědomuje si. „Co trenér, to jiný názor. Já jsem rád, že hrajeme. Vždy bude někdo nadávat, ale je to složité a musíme být rádi, že se to rozjede,“ nabádal Friml.

I přesto, že soutěž bude zkrácená, nemá o motivaci hráčů strach. „Bude to záležet jen na nich. Přece, když někdo hraje nejvyšší soutěž, motivaci musí najít vždycky,“ přemýšlí. „Sezona poznamenaná bude, mistr se určí po minimálním počtu zápasů, ale každý hráč je po téměř roční pauze natěšený,“ dodal.

NIC NEVZDÁVÁME

Na začátku extraligového ročníku se Letohradu příliš nevedlo. Ze čtyř zápasů ani jednou nevyhrál v řádné hrací době, v prodlouženích posbíral celkem tři body. Jeho pozice před restartem a zkrácenou základní částí tak není vůbec ideální. „Rozhodne každý bod. Chceme se dostat do play off, ale když to nevyjde, tak se nic nestane. Vyzkoušíme mladé hráče, abychom je v příští sezoně mohli použít naplno,“ plánuje kouč zatím osmého týmu extraligové tabulky. „Ale nic nevzdáváme. Budeme sbírat bod po bodu a uvidíme, kam nás to vynese,“ dodal.

Před prvním střetnutím proti Kert Parku Praha absolvoval Letohrad v kompletním složení jen pět tréninků. „Více jsme hráli, cvičení jsme upozadili. Chceme, aby si kluci zvykli na herní situace, vhazování a další věci, které vyplývají ze zápasu,“ popsal taktické plány před prvním duelem restartu.

Zbytek letošní sezony dohraje Letohrad oslaben o řadu hráčů. „Někteří do sezony nenastoupí, mají školní či jiné povinnosti,“ povzdechl si Friml.

Úvodní utkání s Kert Parkem bude hned zatěžkávací zkouškou. „Průběh ukáže až samotný zápas. Kert Park má kvalitní individuality, nerozehranost nahradí zkušenostmi. Ale chceme jim to maximálně zkomplikovat, budeme nepříjemní,“ slibuje trenér SK Hokejbal Letohrad Tomáš Friml. „Rozhodne se na hřišti,“ uzavírá.