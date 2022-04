I když se skóre může zdát jednoznačné, zase tak jednoduché nebylo. Mělník je tým, který má kvalitní hráče. Každý zápas jsme hráli stoprocentně soustředěni a hlavně díky tomu dokázali postoupit ve třech zápasech. Jsem navíc moc rád, že jsme dali spoustu branek, to je důležité. A ještě více šancí jsme si vytvořili.

Ve třetím zápase jste se blýskl pěti gólovými asistencemi, povedlo se vám to již někdy v kariéře?

Těší mě, že jsem pomohl pěti asistencemi. Tvrdě jsem pracoval, abych se v těchto útočných aspektech hry zlepšil a vidím, že tím nyní mohu týmu pomoci. Nikdy se mi nic podobného nepodařilo.

Dudu vychytal proti Slávii vítězství v českém poháru.Zdroj: FB klubu

Vyžaduje si vývoj futsalu, aby brankáři stále více chodili na útočnou polovinu a pomáhali s kombinací?

Myslím si, že futsal se vyvíjí každým dnem a my se musíme tomuto vývoji přizpůsobit. V Chrudimi mám důvěru všech a díky tomu se můžu posouvat dopředu. Každý den se snažím trénovat poctivě, abych se stále zlepšovat. Pořád je na čem pracovat. V Chrudimi jsem začal hrát nohama ještě více než dříve. Chci tady poděkovat trenérovi Felipe Condemu a celému týmu za projevenou důvěru. Stále je však nejdůležitější, abych góly především nedostával.

Většinu ze svého umění jste pochytil již v Kairatu, kde jste mohl na denní bázi trénovat s populárním Higuitou. Je to tak?

Higuita, kromě toho, že je skvělým brankářem v brance, je expertem na hru nohou. Jsem si jistý, že jsem se od něj spoustu věcí naučil. Hlavně to, jak být ještě více přínosný pro svůj tým.

V semifinále stojí pražská Slavia. Co lze očekávat?

Slavia je skvělý tým se skvělými hráči. Máme před ní velký respekt a jsme si moc dobře vědomi, že nás čekají velmi těžké zápasy.

Mezi čtvrtfinále a semifinále byla dlouhá přestávka. Je to problém?

Tato dlouhá pauza není dobrá pro nikoho. Každý chce hlavně hrát a ne absolvovat tak dlouhou přestávku. Ale musíme počkat, tak to je. Nyní tuto dlouhou pauze využíváme k práci, abychom se zlepšili nejvíce, co to půjde. Pak už půjde zápas za zápasem a na trénink nebude tolik prostoru.