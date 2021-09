Za SBR TRI Team Litomyšl se do mistrovské kategorie dvojic přihlásil Pavel Pešek, který jako parťáka oslovil výborného horského běžce Patrika Tmeje z Lubné. Oba mají se závodem bohaté zkušenosti, neboť ho několikrát absolvovali a Patrik bral dokonce jednou pódium v závodě smíšených dvojic.

Jejich společná premiéra skončila zlatým úspěchem.

„Kdo mě trochu zná, tak ví, že se poslední roky věnuji spíše triatlonu. Ten také mohl za to, že jsem se postavil i letos na start Beskydské sedmičky. Na prvním závodu sezony, Oceláckém triatlonu, jsem vyhrál v tombole startovné pro dvojici. Spíš jsem počítal, že ho někomu přenechám, a ještě začátkem srpna to tak bylo v plánu. Ale ne všechny plány dopadnou tak, jak si malujete. Když jsem zjistil, že kolega Patrik je na tento termín volný, tak jsme si čtrnáct dnů před závodem plácli. Asi si dovedete představit, kolik specifického tréninku jsem stihl, prakticky žádný, ale věřil jsem svojí dlouhodobé přípravě a neměl obavy, že závod nedokončím. Cíle jsme úplně malé neměli: jít určitě pod 15 hodin a poprat se o pódium ve věkové kategorii,“ uvedl úvodem Pavel Pešek.

Start závodu byl organizován tak, že od 15 do 21 hodin mohl kdokoli odstartovat intervalově, a pro rychlíky byl naplánovaný hromadný start v deset večer. Tam se postavila i litomyšlsko-lubenská dvojice. Což znamenalo, že průběžné výsledky byly dosti nepřehledné skoro až do konce.

Úderem 22. hodiny proběhli vytrvalci startovní branou a vydali se na první vrchol Beskyd, mezitím jejich support Libor Sada přejel na první domluvené zastavení. „Podle plánu rozhodně neběžíme a budíme Libora zhruba o hodinu dříve. Více než první polovinu trasy jdeme hodně kvalitní tempo, nicméně nemáme přehled o tom, jak si stojíme. Když se dostáváme do Ostravice, tak máme za sebou zhruba půlku závodu, jedno odřené koleno a nakopnutý palec, nicméně bez problémů pokračujeme dál, jen nohy už pomalu začínají nepěkně bolet,“ popisuje Pešek.

V Čeladné, tedy zhruba na 70. kilometru, Pešek s Tmejem konečně dostávají informace o pořadí a k vlastnímu překvapeni zjistí, že celkově vedou závod dvojic, ovšem odstup před pronásledovateli je pouze čtyřminutový. „Mobilizujeme síly, rozbíháme bolavé nohy a makáme na plné obrátky směr další vrchol. Za dalších 10 kilometrů opět dole v Ráztoce máme náskok 16 minut a trochu se nám uleví, ale cíl je pořád vzdálen 20 kilometrů a každá chyba může být drahá, neboť nás čekají ještě dva vrcholy a dlouhý seběh do cíle,“ říká litomyšlský závodník.

Všechno jim ale klaplo optimálně.

Síly sice ubývají a nohy nesnesitelné bolí, ale do cílového města stále hájí první místo. „S náskokem zhruba čtyř minut dobíháme jako nejrychlejší dvojice do cíle v čase 13 hodin a 29 minut a stáváme se mistry České republiky. Ani jeden tomu nevěříme a plníme si sen na tomto krásném, ale velice náročném závodu. Neskutečný dík také patří Liboru Sadovi za to, jak se nám po celý den věnoval a pomohl dosáhnout tohoto výsledku,“ dodal Pavel Pešek.