A nebyla to jeho jediná premiéra. Poprvé totiž zavítal do pardubické multifunkční arény. I když poprvé… Už tam kdysi jezdíval jako fanoušek prostějovských Orlů. Tedy týmu z města odkud pochází. „Podle mě hala není zas až tak velká. Za mě má ideální velikost. Je to příjemná aréna a mně se hrálo fajn,“ řekl David Pekárek pro Deník. Dvě svá první si bude pamatovat ze dvou důvodů: Beksa vyhrála 79:76 a on se stal nejlepším střelcem svého týmu.

Máte za sebou svůj vůbec první zápas v evropských pohárech. Jaký byl?

Těžký. My jim říkáme: nepříjemné zápasy. Od začátku se nám nedařilo. Také proto, že náš přístup k utkání nebyl dobrý. Nicméně jsme ho zvládli a dotáhli do vítězného konce, což je samozřejmě pozitivní. Vyhrávat takovéto zápasy je nejtěžší.

Dá se přirovnat rakouský Wels k týmům v české lize?

Těžko povědět po jednom utkání. Jedině co mohu říct, s takovým týmem jsme se ještě letos nesetkali. Ani v přípravě. Projevilo se to v naší hře, protože jsme na začátku byli zaskočeni.

Dobrý hráč se trefí všude

Sehrál jste také první zápas v enteria areně. Jak se vám v této multifunkční hale hraje?

Ale poprvé jsem tady nebyl. Když se ve velké hale hrávalo pravidelně, tak jsem sem jezdil jako divák na utkání Prostějova s Pardubicemi. Hrálo se mi dobře.

Jak dlouho jste si v aréně zvykal, případně co vám činilo největší problém?

Neměl jsem žádný problém. V době mého působení na univerzitě jsme hrávali v podstatně větších halách. Takže to pro mě byl takový návrat do amerických let (úsměv).

Šel jste do akce z voleje, nebo jste měl nějakou možnost seznámit se s prostředím enteria areny?

Ráno před utkáním s Welsem jsme měli kratší trénink. Podle mě hala není zas až tak velká. Za mě má ideální velikost. Je to příjemná aréna, hrálo se mi fajn.

Míče při pokusech z dálky často vylétávaly z obroučky. Nepřijde vám, že jsou v aréně tvrdší koše?

Nemyslím si, že to bylo úplně koši. Trénujeme na Dašické, kde jsou měkčí koše, naopak na Dukle mi přijdou ještě tvrdší než tady. Zhodnotil bych je jako takový střed.

Nicméně asi není nejlepší hrát tam, kde se netrénuje…

Máte pravdu. Myslím ale, že to je poměrně standardní věc. Hodně týmů přesouvá své účinkování v evropských pohárech do větších hal.

Jak okomentujete můj názor, že dobrý hráč se musí umět trefit všude bez přípravy?

Je to tak. Když hrajete zápasy ve venkovním prostředí, tak tam také vcelku logicky nemáte natrénováno. Samozřejmě, když nejste v lize už delší dobu. Opakuji pro mě standardní věc, takže mi to nějak nevadilo.

Každá koncovka je přínosem

Měl nějakou souvislost fakt, že absolvujete dvě premiéry s vaší touhou dát první koš svého týmu?

(úsměv) Ne, vůbec ne. Nějak to vyšlo, že jsem se dostal k prvním dvou střelám našeho týmu. První nájezd jsem ještě do koše neprotlačil, ale pak už to vyšlo. Fakt byly první ty moje body? No vidíte, člověk, jak je vtažen do hry, tak nad tím nepřemýšlí.

Po čtyřech minutách jste prohrávali 4:12. Čím si vysvětlujete rozpačitý začátek vašeho týmu?

Naše základní pětka, ve které jsem figuroval také já, jsme nehráli s takovou energií, jakou jsme měli. Tak si vzal trenér time a prostřídal nás.

Soupeři jste dovolili osmnáct útočných doskoků. Proč si dělal pod vaším košem, co chtěl?

Útočný doskok soupeře nám dělal obrovské problémy. Hlavně v prvním poločase. Prostor pod naším košem dokázal vyčistit snad jen Kamil Švrdlík. Když na palubovce nebyl, hosté měli navrch. Tohle je činnost, kterou můžete trénovat, jak chcete. Rozhodující je, jak k tomu přistoupíte v samotné hře. Po přestávce jsme si ale ten doskok začali více hlídat.

Vám se povedl napsat ideální scénář pro přípravu na play off. Soupeře jste udolali až v koncovce. Co více si přát?

Každá vyhraná koncovka je pro nás dobrá. A vlastně i prohraná, protože se můžeme poučit z chyb.

Nepřipravil se rakouský protivník na vás lépe než vy na něj?

S tím bych nesouhlasil. Na zápas jsme byli dobře připraveni, trenér s námi strávil spoustu času, co se týče skautinku i přípravy. Věděli jsme, jaký nás čeká soupeř, ale v prvních minutách jsme v zápase nebyli. Proto nám odskočil, nabyl dojmu, že to půjde a celé utkání se držel.

Proč se vám nepodařilo Wels zlomit a výhru jste museli vydřít?

Kdybychom to věděli, tak to uděláme (směje se). Ne vážně. Prostě některé zápasy se tak vyvíjí. Favorit se snaží celý zápas soupeře zlomit, ale on se svou houževnatostí neustále vrací. Pak to musíte urvat srdcem a vůlí, a to se nám nějakým způsobem povedlo.

Koukal jsem, jak byli nažhaveni

V tomto pohárovém utkání trenér Repeša využíval celou rotaci. Je právě Alpe Adria Cup tou soutěží, kde mohou mladí získávat ostruhy?

Samozřejmě je vždy lepší mít do rotace více hráčů. Trenér dal některým klukům vyšší minuty než v lize. Na druhou stranu je nutné dodat, že jsme se museli obejít bez zraněných Péti Šafarčíka a Míši Svobody. Museli jsme sáhnout hlouběji do lavičky a podle mě kluci odvedli dobrou práci.

Alpe Adria není nejprestižnější evropský pohár a motivace jednotlivých celků je různá. Wels ale vypadal hodně živě. Co vy na to?

Také jsem docela koukal, jak přijeli nažhaveni. Od prvních minut hráli naplno. Ukázali nám, jak se to dělá. Za tohle jim patří kredit.

Vaším nejčastějším protihráčem byl Cameron Delaney. Dokonce jste stačili prohodit pár slov. O čem jste se bavili?

Trochu jsme si popovídali, když se šli rozhodčí podívat na video. O nic zvláštního ale nešlo. Ptal se mě kolik je mi let. Vyzvídal, na jaké jsem byl univerzitě v Americe a následně mi řekl i o o svém univerzitním působišti.

Pardubice zdolaly Wels ve vstupním utkání poháru Alpe Adria CupZdroj: Deník/Luboš Jeníček

DAVID PEKÁREK V ZÁPASE

Odehraný čas: 26:21, body: 16, úspěšnost střelby: 55,6 % (5/9), trojky: 2/4, trestné hody: 4/4, doskoky: 8 (0 útočný/8 obranných), asistence: 0, ztráty: 3, faulující: 2, faulován: 3, celková validita: 17.