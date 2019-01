Litomyšl – Los divizní florbalové soutěže mužů tomu chtěl, že krátce po polovině ledna odehrál tým FBC Peaksport poslední zápasy sezony na domácí palubovce. Soupeře měl atraktivní, poměřil svoje síly s konkurenty z předních příček tabulky.

Nejprve přišel na řadu suverénně vedoucí a dosud neporažený Hradec Králové. A světe div se, dlouho to vypadalo, že právě do Litomyšle si lídr přijel pro první porážku v soutěži. Domácí vedli 4:1, jenže v závěrečné části hosté předvedli, že nejsou na špici jen tak pro nic za nic. Peaksport se ocitl pod tlakem, z něhož nebylo úniku, tři minuty před koncem bylo vyrovnáno. Favorit nakonec zlomil zápas v prodloužení, i tak byli domácí teprve druhým týmem, který obral suveréna o body.



O den později bojovala Litomyšl o třetí místo a po nevýrazném úvodu se postupně dostávala do tempa, protivníka začala přehrávat a vypracovala si rozhodující náskok.

16. – 17. KOLO:

FBC Peaksport Litomyšl – FbC Hradec Králové 4:5 PP (1:1, 2:0, 1:3 – 0:1)

Branky: 30., 37. a 43. Štarman, 16. Žák – 45. a 62. Mikšovský, 52. a 57. Elicer, 1. Černý.

FBC Peaksport Litomyšl – FBŠ Všestary 7:3 (0:1, 3:1, 4:1)

Branky: 22., 54. a 59. T. Boštík, 40. a 47. Štarman, 33. M. Háp, 58. Kulhavý – 5. Volenec, 32. Lahučký, 50. Krajčí.

Divize – skupina C – po 17. kole:

1. FbC Hradec Králové (49), 2. TJ Centropen Dačice (37), 3. FBC Peaksport Litomyšl (33), 4. FBŠ Všestary (30), 5. FbK Tábor (30), 6. Pacovští Honzíci (29), 7. FbC Strakonice (21), 8. FTC Vysoké Mýto (20), 9. FBC Letohrad (20), 10. SK Jihlava (13), 11. Snipers Třebíč B (12), 12. Sokol Erupting Dragons Havlíčkův Brod (9).