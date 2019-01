Litomyšl -Litomyšlští florbalisté jsou také ve druhém pohárovém kole, pouze domácí Lovosice byly s přispěním sudích nad jejich síly.

Ilustrační foto.

Nováček III. ligy ve florbale, zdejší celek FBC Peaksport, se rovněž zapojil do 1. kola Poháru ČFbU. Na rozdíl od Svitav, které těžily z výhody domácího prostředí, musel při své první účasti v této soutěži cestovat až do dalekých Lovosic. Počínal si tu však s velkým přehledem a s bilancí tří vítězství a jediné porážky se mu hned podařilo postoupit do druhého kola.

FBC Peaksport Litomyšl – Atom Praha 13:3 (2:2, 6:0, 5:1). Branky: Tobek 4, Stříteský 2, Maloch 2, Štancl 2, Novák, Dvořák, Jak. Bouška. FBC Peaksport Litomyšl – Sokol Žižkov 9:0 (2:0, 4:0, 3:0). Branky: Maloch 2, Stříteský 2, Mandík, Štancl, Kaplan, Tobek, Jakubík. Soupeři posloužili jen na rozehrání.

TJ Spartak Chrást – FBC Peaksport Litomyšl 1:5 (0:1, 0:4, 1:0). Branky: Mandík 2, Stříteský 2, Tobek. První vážnější rival, který měl rovněž postupové ambice. Bitvu třetiligových týmů rozhodli Litomyšlští během dvou částí. TJ Lovochemie Lovosice – FBC Peaksport Litomyšl 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Branky: Holub, Tobek. V posledním střetnutí turnaje šlo o první místo a jeho favority byli domácí druholigisté. „Bohužel pro nás, za nadějného stavu 2:0 začali nezkušení rozhodčí až nesmyslně stranit soupeři. Nejen podle nás, ale uznali to i trenéři a fanoušci soupeře, který skončil v minulém ročníku II. ligy čtvrtý. Nakonec jsme tedy o gól podlehli,“ uvedl trenér Litomyšle Vojtěch Jakubík.

Závěrečná porážka ovšem už nic nězměnila na postupu FBC Peaksport do druhého pohárového kola. „Určitě mě velmi potěšila pochvala lovosických trenérů za náš výkon i jejich poznámka, že by nás ani náhodou nechtěli jako soupeře v lize,“ ohlédl se Jakubík za vydařeným kláním. Sestava FBC Peaksport: Bártek – Kmošek, Holub, Kaplan, Jakub Bouška, Josef Bouška – Stříteský, Klejch, Jakubík, Tobek, Maloch, Štancl, Novák, Dvořák, Mandík.

Rovněž na Litomyšl čekají další boje o víkendu 13. a 14. září. Za protivníky budou mít svého „starého známého“ z minulého ročníku, tedy FBK Orlicko–Třebovsko, dále Orku, Štíry z Českých Budějovic a Pohodu Praha. Pořadatelem je Orlicko–Třebovsko, hrát se bude zřejmě v hale v Rokytnici v Orlických horách, pokud ne, tak v Litomyšli. (vj, rh)