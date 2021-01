Hrajeme spolu za Pardubice jede dál! V době covidu, to jako vážně? Přesně tak, zcela vážně. Oba subjekty, jak basketbalisté BK JIP Pardubice, tak členové Komorní filharmonie Pardubice se nehodlají nechat celosvětovou nákazou otrávit. A tak na pátek přichystali sedmý ročník tohoto unikátního projektu. Jedna změna tu ale je. Obě tělesa budou vystupovat odděleně. Hudebníci v čele s hostující operní pěvkyní Ester Pavlů zahájí koncert v 16.30 hodin. Následovat bude basketbalový duel s Opavou. Nejen o přípravách hovoří Pavel Stara, předseda představenstva BK Pardubice.

Nový koncept akce

Zdroj: archivVětšina organizátorů v covidové době akce zrušila, nebo odsunula. Vy jste se rozhodli jít cestou ji uspořádat. Co vás k tomu vedlo?

Především oblíbenost tohoto projektu a silná myšlenka spojení kultury a sportu. Musím přiznat, že i po těch letech nás stále překvapují reakce veřejnosti. Utvrdily nás v tom, že musíme pokračovat. Samozřejmě bedlivě sledujeme vývoj pandemie, takže jsme upustili od možnosti uspořádat akci v klasickém formátu. V opačném případě by to bylo velice nákladné a stejně by diváci do arény nemohli. Vsadili jsme na způsob, na který si lidé čím dál tím víc zvykají. Jedeme on-line.

V čí hlavě se zrodil nápad pokračovat v tomto unikátním projektu?

Chceme ukázat, že se covidu nezalekneme. Byla to společná myšlenka úzkého vedení klubu a také Jarmily Zbořilové, čestné prezidentky Hrajeme spolu za Pardubice. Mně osobně přišlo zajímavé propojení technologií, které máme k dispozici. Jako on-line ticketing, studio basketbal. To jsou věci, které umíme, takže se to nabízelo. A hlavně, nechtěli jsme uvažovat ve stylu: Je covid, nic dělat nebudeme. Jsme rádi, že s Komorní filharmonii Pardubice jsme v tom zajedno.

Komorní filharmonie vyměnila vedení. Jak se stavělo k nápadu?

Nové vedení si od začátku nástupu do funkce nechalo akci v repertoáru. Vnímá to tak, že je potřeba oslovovat veřejnost i takovými projekty.

Situace v České republice je nepředvídatelná. Kdy jste se definitivně rozhodli, že sedmý díl Hrajeme spolu za Pardubice uspořádáte?

Někdy začátkem prosince. Tak abychom stihli on-line prodej charitativních lístků. V tu dobu se to zlomilo, že akci uspořádáme výše zmíněnou formou. Situace ukazovala, že to s covidem v lednu lepší nebude, a tak jsme přichystali nový koncept.

Jaké byly ohlasy, když jste vypustili zprávu?

V době, kdy jsme všichni zavření a v zemi vládne přísný režim, čekají lidé na jakoukoli pozitivní zprávu. Na rozptýlení, kdy mohou vypnout. Navíc projekt již znají. Reakce jsou jednoznačně kladné. Je to znát i na prodeji lístků.

Bylo těžké, jakou formu letos zvolit kvůli opatřením vlády o počtu osob na jednom místě?

Nebylo. V České republice je to nyní nastavené tak: Buď se akce koná bez přítomnosti diváků, nebo se zruší, či se přesune do on-line světa. Nic jiného se realizovat nedalo.

Akce měla každým rokem, když ne stoupající, tak podobně vysokou úroveň. Nebojíte se, že v tak komorním prostředí utrpí na vážnosti?

Teď ale nejde o úhel pohledu, jestli bude lepší, nebo horší. Pointa je v tom, že nějakým způsobem navazujeme na předchozí ročníky. Je to vzkaz i pro ostatní: Nevzdávat se. Přizpůsobit se momentálnímu prostředí, ve kterém žijeme. Pandemie nás ovlivňuje dlouhou dobu. Přesto doufám, že i letos si lidé dokážou akci užít. Byť ze svých domovů u přímého přenosu.

Jasný směr charity

Každý ročník byl něčím okořeněn, ať už žánrem nebo sólovým zpěvákem. Jak se vám sháněla podobná individualita letos?

Výběr jsme nechali v kompetenci filharmonie. Je to v zásadě jejich koncert. Náš požadavek je takový, aby interpret zaujal širokou veřejnost, aby to bylo známé jméno. Osloveno bylo několik umělců, ale ti by šli zpívat pouze do haly. Alespoň si je můžeme nechat v zásobníku na příští ročníky (pousměje se).

Nakonec bude filharmonie doprovázet mezzosopranistku Ester Pavlů, pro laickou veřejnost neznámé jméno. Můžete ji představit?

Přiznám, že jsem ji ani já neznal. Jak to v životě bývá, člověk musí někdy nechat i sám sebe překvapit. Už jsem si ji několikrát poslechl a věřím, že tato dáma předvede svou kvalitu a obohatí nejen své nové posluchače.

Zdroj: HZSPJaká je, nebo už byla, organizace letošního poněkud chudšího ročníku?

Pochopitelně se jedná o úplně něco jiného. Nepronajímáme si halu ani další věci, které jsou důležité na vybavení multifunkční arény. Soustředili jsme se na tým lidí, aby byl kvalitní přenos a stream jako takový. Vše je jednodušší, protože se to dá v podstatě zařizovat z kanceláří. Máme svoji Beksa TV, takže najímáme pouze jeden štáb navíc do Domu hudby. Je tu ale jedna veledůležitá okolnost, co se týče přenosu.

O co se jedná?

Jde o to naplánovat přenosy tak, aby na sebe plynule navázaly. K tomu jsme využili společnost, která vysílá basketbalové přenosy. Centrálu mají vybudovanou v Nymburku. Odtamtud se to bude částečně řídit. Když to zjednoduším, tak signál z koncertu komorní filharmonie půjde do Nymburka a my si ho budeme brát zpět do sportovní haly Dašická.

Každým rokem měla akce charitativní podtext. Letos jste asi nemuseli váhat, komu poskytnete výtěžek?

Všichni vnímáme, že celá pandemie je o neuvěřitelném zatížení zdravotníků. Tím, že spolupracujeme se zdravotnickými zařízeními, máme víc informací. Samozřejmě testujeme hráče, takže v reálu vidíme všechny věci. Je potřeba před nimi smeknout. Tohle je jen drobnůstka. Ta volba byla skutečně jednoznačná. Chtěli jsme pomoct v duchu: Tady a teď. Pardubická nemocnice si vybrala Očkovací centrum, kam také půjde výtěžek z letošního ročníku. Téma tedy nemůže být aktuálnější…

I kdyby na Marsu…

Jak se říká: Všechno špatné je pro něco dobré. Vaši basketbalisté se mohou soustředit jen a jen na zápas.

Jsou to profesionálové, takže musejí zvládat každou situaci. I kdybychom hráli na Marsu, na lodi či na náměstí, tak se musejí soustředit jen a jen na zápas (směje se). Kromě basketbalového umění je jejich druhý úkol vyrovnat se s jakýmikoli podmínkami. V tom se ukáže jejich velikost.

Narážím na skutečnost, že koncentrace a s ní spojené výkony či výsledky bývávaly pokládány na oltář akce.

Možná je tato akce přínosná v tom, že se hráči naučí zvykat na tlak. Ale opakuji, neměli by se nechat ovlivnit tím, jestli je koncert takovej nebo makovej. Mají za úkol vyhrát, aby slavnostní večer dostal také slavnostní tečku. Musejí se srovnat s tím, že k nám podobné akce patří. Jsme klub, který chce společensky žít, který chce dávat městu a jeho obyvatelům něco zpátky. Nicméně souhlasím tím, že v některých předchozích ročnících byl náš tým poněkud svázaný.

Na omluvu hráčů lze říct, že měli ztížené podmínky přípravy. Zápas se konal v hale, ve které netrénují. Vůbec celý den vypadal jinak než ty klasické. Co vy na to?

Z tohoto pohledu se jich akce nedotkne. Koncert se uskuteční bez jejich přítomnosti. Mohou se koncentrovat jen na utkání. Bude to pro ně běžný zápas, navíc v prostředí, které důvěrně znají. Na druhou stranu budou mít v podvědomí, že utkání s Opavou je součástí Hrajeme spolu za Pardubice. A že by bylo dobré zvítězit. Myslím, že se s tím vyrovnají, když to neuvidí v reálu. Nervozita z nich spadne, v daný moment jim to nic nepřipomene.