/FOTOGALERIE/ Královéhradecký fighter Patrik Kincl v naplněné pražské O2 areně přemohl nejznámějšího českého bojovníka Karlose Vémolu a dokázal tak obhájit titulový pás ve střední váze (do 84 kg) nejprestižnější tuzemské organizace Oktagon MMA. Inspektorovi se navíc povedla odveta za pět let starou porážku.

Souboj velkých rivalů Patrik Kincl vs. Karlos Vémola. | Foto: Oktagon MMA

Dlouho očekávaná a ostře sledovaná bitva dvou gigantů v rámci tuzemského MMA Patrik Kincl (33 let) versus Karlos Vémola (37 let) fanoušky nenadchla. Důvod je zřejmý. Prakticky celý zápas se odvíjel jen a jen u pletiva, kde Terminátor byl sice na pohled aktivnějším bijcem, soka neustále tlačil a snažil se ho dostat na zem, ale jinak nic extra nevymyslel.

Inspektor byl naopak u hrazení silný v obraně, nenechal se složit a když už se tak stalo, byl bleskově zpátky na nohách. Tahle taktika mu vyhovovala a prakticky vždy se nechal na kraj natlačit záměrně. Nejenže tam byl pevný jako skála, ale během pětadvaceti minut zasadil rivalovi několik nepříjemných ran pěstí, lokty a koleny.

A to bylo rozhodující, čehož si všimli i rozhodčí, kteří určili jako vítěze jednomyslně Kincla. Tento verdikt v obličeji viditelně potlučený Vémola neunesl, soupeři nepodal ruku, rychle utekl do šatny a ani se neukázal na následné pozápasové tiskové konferenci. Údajně zamířil rovnou do špitálu.

Fanoušci jistě čekali úplně jiný fight, i samotní aktéři tohle zajisté nepředpovídali. Kincl sice během úvodních vteřin možná trochu nečekaně vlétl na Vémolu, ale pak už se duel odvíjel podle výše uvedeného scénáře. Kinclovi zkrátka vyšla vyčkávací a defenzivní taktika, kterou neměl v plánu, ale brzy se jí chytil a věřil, že mu bude vycházet, což se také stalo.

Patrik Kincl se mohl radovat z velkého vítězství.Zdroj: Oktagon MMA

„Ten zápas mě sr.., lidé si zasloužili lepší duel, rozhodčí to mohl vést daleko lépe. Karlos je dobrý zápasník, věděl jsem, jak se na něj připravit a jak ho odbránit. Sám jsem se nudil. Jsem trošku otrávenej. Pocit vítězství, že mám pás a že jsem ho zbil, to mě samozřejmě uspokojuje, ale chtěl bych cítit, že to byla dřina. Cítil jsem se na lepší zápas, házím to trošku na rozhodčí,“ uvedl po utkání šampion Kincl.

Karlos Vémola byl v obličeji pořádně potlučený.Zdroj: Oktagon MMA„Přišel jsem si pro finiš, který mi nevyšel. Postupně jsme se ale prokousali k strategii, která fungovala a nic mi v ní nehrozilo. Navíc jsem Karla porazil v jeho vlastní hře. To je ještě cennější, než kdybych ho ukončil hned v prvním kole. Byla to jeho hra a já ho v ní dokázal přejet. Damage a údery jsou to hlavní. On na mně sice pracoval na stěně, ale vlastně tam nic nedělal. Věřil jsem, že rozhodčí budou vědět, jak se tohle má bodovat,“ dodal vítěz souboje, který byl označován i jako Zápas století.

Zápasník z Hradce Králové pak v pozápasovém rozhovoru s promotérem organizace Oktagon MMA Ondřejem Novotným vyzval slovenského velikána Attilu Végha, který vše v O2 areně sledoval. Jestli by k tomuto atraktivnímu mači mohlo dojít, to Novotný ani Végh nevyloučili.

V rámci sobotního Galavečera Oktagon 43 se v metropoli uskutečnilo i dalších deset zápasů, podívejte se na bohatou fotogalerii…

GLOSA PETRA TOMEŠE:

Proč ani jeden nezkusil záložní variantu?

Snad každý fanoušek MMA se na tenhle mač těšil. A že jich je v naší republice mraky. Výsledek? Zklamání. Očekávala se velká bitva se vším všudy, určitě i z pohledu Vémoly s Kinclem. Jenže ta se prostě a jednoduše nekonala. Tenhle fight hned od začátku sklouzl do stereotypu. Terminátor jen neustále tlačil soupeře na pletivo s cílem dostat jej na zem. To se nepovedlo. Nic víc. Inspektorovi to vyhovovalo, v defenzivě si věřil, byl v ní silný a rivala navíc tu a tam počastoval údery. Ovšem to je taky všechno. Samozřejmě, perete se na vítězství a ne na krásu. Ale je škoda, že ani jeden z kohoutů nedokázal zkusit záložní variantu.