Kromě hlavní kategorie Open se uskutečnily i soutěže žen, veteránů, juniorů a družstev.

Svoje zastoupení měl v Estonsku i litomyšlský klub stiga hokeje, a to v osobě Zdeňka Lopaura. Ten se svými kolegy nejprve zasáhl do týmového turnaje a hned jim to v něm „cinklo“.

Zpočátku to ovšem tak dobře nevypadalo, neboť Češi prohráli v osmičlenném klání první dva zápasy se Švédy a domácími Estonci. „Abychom se udrželi ve hře o cenný kov, nezbývalo než než porazit Finy minimálně 6:3. Vyšlo to a mě se přitom povedlo získat rozhodující bod,“ usmíval se Lopaur.

V semifinále Česko nestačilo na ruské favority, ovšem boj o bronz s Ukrajinou byl v jejich podání úspěšný. „První kolo jsme ztratili 0:3, ale v dalších dvou jsme výsledek otočili na konečných 4:3. Senzace, euforie, zaskákali jsme si, i ta slzička mi ukápla. Po dvaadvaceti letech kariéry ve stiga hokeji jsme se poprvé dostal na mistrovství světa a hned z toho je medaile, takže to byla dojemná chvilka. Bylo to v pátek třináctého, ale to byl tentokrát šťastný den,“ říká hráč, který má mimo jiné na kontě 160 odehraných turnajů v rámci českého poháru. Turnaj družstev vyhráli Švédové.

V hlavní soutěži Open dominovali ruští hráči, Zdeněk Lopaur obsadil 78. místo jako čtvrtý nejlepší z Čechů. Pro zajímavost, během turnaje jednotlivců sehrál okolo padesáti utkání.

Zdeněk Lopaur na mistrovství světa ve stiga hokeji.Zdroj: archiv sportovce

Další dvě medaile putovaly do Česka zásluhou plzeňských veteránů Václava Pikla a Pavla Plešáka, kteří se ve své kategorii nad 55 let probojovali do finále a úspěšnější v něm byl první jmenovaný.

Světový šampionát ovlivnila, tak jako všechny sportovní akce, covidová opatření. „I když bylo 160 hráčů, tak některé státy jich nevyslaly plný počet, některé nedorazily vůbec. Co se týče očkování a dalších věcí, prokázat bezinfekčnost jsem musel na letišti a v hotelu, nicméně celkově jsem pochopil, proč máme Estonsko na cestovatelském semaforu červené. Celkem tam nikdo nic neřešil, ani při vstupu do hrací místnosti, která byla jinak velmi pěkná, přímo v objektu hotelu,“ dodal Zdeněk Lopaur.

Domácí sezona začíná stiga hokejistů mistrovstvím České republiky odloženým z předloňského roku, které se koná v září v Pelhřimově. Následovat bude deset turnajů seriálu českého poháru, jeden z nich začátkem října přívítají litomyšlští stiga hokejisté v Němčicích.