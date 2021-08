Příběh ze zlatým koncem. Dva auty a na pálce je vítěz pardubického homerun derby Sláva Hosana jménem Wolfgang Walther. V poslední směně finále slowpitchového European Super Cupu vedou Waynes Pardubice nad UCE Travellers od Kolína (ne toho na Labi ale na Rýnu) 18:17.

Travellers jsou jediným týmem, který dokázal prolomit nadvládu britských týmů. Německý celek v roce 2014 vyhrál nejprestižnější evropskou klubovou trofej.

Waynes si berou time out a jako první variantu zvažují úmyslnou metu zdarma s cílem pustit na metu hned dva německé běžce a třetí aut zahrát na „slabšího“ pálkaře. Slovo si bere zkušená Petra Pravečková:

„Nepustíme si vítězný bod na metu. Hoď mu těžkej a Linda to chytí.“

První nadhoz jde mimo. Druhý nadhoz je perfektní – nízký a na stranu od pálkaře. Walther švihá, odpal letí vysoko a daleko, ale ne dostatečně. U homerunového plotu už číhá Linda Rambousková. Chytá. Je konec. Ruce letí nahoru a všichni Waynes běží do vnějšího pole oslavit historické první místo nejen Waynes, ale i českého slowpitche a softballu.

Cesta na evropský klubový trůn začala cestou do dějiště turnaje bulharské Sofie. Dvanáctihodinové zdržení na hranicích zkomplikovalo úvod turnaje. Pardubičtí museli vynechat prohlídku hřišť i trénink. Jedna z posádek dorazila jen několik hodin před začátkem prvního zápasu a hrající trenér Tomáš Rambousek musel improvizovat v sestavě dřív, než očekával.

V základní skupině skončili Waynes na třetím místě s bilancí pěti výher a třemi prohrami. Do tříčlenné semifinálové skupiny si přenesli prohry s UCE Travellers a také s rivaly z České ligy Sparks Mladé Buky. Jedinou cestou do finále bylo porazit oba soupeře. To se po skvělých výkonech také podařilo. Waynes nejdříve zdolali Sparks 18:7 i Travellrs 20:17.

To se už Wayni museli obejít bez zraněného Pavláka, jehož ve vnějším poli nahradil Novotný. Ve strhujícím finále se vedení 5:1 ujali Travellers. Waynes ve třetí a čtvrté směně dokázali otočit na 10:8. K obratu zavelel i německý tým a stav po páté směně byl 12:13.

Do dohrávky zápasu šly ovšem Pardubice s náskokem pěti bodů a hned hrají první aut. Travellers snížili jedním bodem a pak ještě tříbodovým homerunem Dütjera. Barbaru Herzgen svými nadhozy vyautoval Tomáš Rambousek. Jsou dva auty a na pálku jde Walther A dál už pohádku znáte…

Konečné pořádí

1. Waynes Pardubice (ČR), 2. UCE Travellers (Něm.), 3. Eastpro/StokesBBQ (Niz.), 4. Sparks Mlade Buky (ČR),

5. Dubai Shockers (SAE), 6. Akademics Sofia (Bul.), 7. Manheim Tornados (Něm.), 8. Voša Novi Sad (Srb.), 9. Mortsel Skywalkers (Bel.)