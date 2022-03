„Dnešní zápas se nám vůbec nepovedl. Od začátku jsme tahali za kratší konec, mimo začátku druhé třetiny, kdy jsme se trochu zvedli. Ale celkově byl Kert lepší, mají obrovskou sílu ve všech pětkách. A navíc k několika zraněným nám přibyli čtyři další. Trochu nám Kert nastavil zrcadlo a je teď na nás, co si z toho vezmeme. Výsledek hodíme za hlavu, ale výkon a hru si rozebereme a budeme na to reagovat," hodnotí utkání pardubický kouč Jiří Mašík.

Letohrad z Mostu body nepřivezl

Letohrad na venkovním hřišti nestačili na Most. Zdroj: klubTřetí jarní kolo extraligy svedlo proti sobě také hráče Mostu a Letohradu. První třetina zůstala bez branek, účet zápasu se měnil až po téměř osmnácti minutách hry.

„Z Mostu se vozí body těžko, ale chtěli jsme uhrát minimálně jeden. Bohužel se nám to nepovedlo. Nezačali jsme úplně špatně, první třetinu jsme uhráli bez branek a Most nepustili do vyložených šancí. Ve druhé třetině nám utekla pětiminutovka hned na začátku. Udělali jsme dvě zbytečné chyby a Most je potrestal,“ hodnotí zápas gólman Letohradu Michal Novák, který kapituloval dvakrát. Nejprve v osmnácté minutě po zásahu Paula a poté o minutu a půl později, když na 2:0 zvyšoval mostecký kapitán Pospíšil.

„S tak zkušeným soupeřem se zápas, ještě k tomu u nich, otáčí špatně. Nevyužili jsme dvě přesilovky 5 na 3. Ve hře pět na pět jsme pak moc vyložených šancí neměli,“ dodává Michal Novák.

Ani třetí třetina další branky nepřinesla, Letohradští tak odjeli domů bez bodu a nyní už vyhlížejí Pardubice. „V dalších zápasech musíme navázat na bojovný výkon z Mostu a zvýšit střeleckou produktivitu, bez gólů vyhrávat nebudeme. Čekají nás další zápas Pardubice. Hrajeme doma, takže rozhodně chceme vyhrát a spravit si chuť po dlouhém a nezdařeném výletu na sever Čech,“ zakončil letohradský brankář.

HC Kert Park Praha - HBC Pardubice 8:2 (1:0,2:1,5:1)

Branky a asistence: 18:13 Licek Matyáš, 33:49 Novotný Ondřej (Janeček Martin). Sestava Pardubic: Třináctý Jakub (Kuryviál Jan) – Filip Petr, Krejčí Roman, Novotný Ondřej, Školoudík Václav, Zajíček Tomáš „C“ – Česák Josef, Forstl Filip „A“, Janeček Martin, Kohoutek Lukáš, Kubeš Pavel, Kunc Jindřich, Kvapil Jakub „A“, Licek Matyáš, Moravec Luboš, Strouhal Jan, Vlasák Lukáš

HBC Most – SK Hokejbal Letohrad 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky a asistence: 17:51 Paul (Malý, Drenčko), 19:23 Pospíšil (Krajíček, Šimeček). Vyloučení: 6:5, bez využití. Sestava Letohradu: Novák (Sterenčák) – Anýž, Bečka, Dostál, Hejtmánek, Nazad, Bogdány, Bureš, Faltejsek, Geba, Halbrštát, Hubálek, Lajčiak, Levý, Macháček