Beksa má ojedinělou příležitost odpoutat se od Slunety a na jednu výhru se přiblížit Nymburku. Otázkou je, jestli jí neublížila desetidenní reprezentační pauza.

„S tréninky během reprezentační pauzy jsem byl velmi spokojený, hráči měli obrovskou energii. Bohužel jsme nebyli kompletní. Chybělo nám několik klíčových hráčů, ale doufám, že se brzy vrátí na hřiště,“ přemítá pardubický kouč Dino Repeša.

Kolín je v letošní sezoně poměrně nevyzpytatelné družstvo. S Pardubicemi se střetl třikrát a prohrál pouze v hale Dašická. V základní části doma udolal soupeře v posledních vteřinách za trochu podivných okolností. Naopak ve čtvrtfinále Českého poháru využil zklamání protivníkaz vyřazení v Alpe Adria Cupu a vyhrál vcelku přesvědčivě.

„Chceme pokračovat ve výkonech, jaké jsme předvedli ve dvou zápasech před reprezentační přestávkou. V první řadě potřebujeme hrát s maximální koncentrací. Musíme se soustředit více na svoji hru než na Kolín. Věřím, že pokud budeme hrát na maximum na obou polovinách hřiště, tak, jako jsme s Ústím a v Opavě, máme velkou šanci vyhrát,“ podotýká Repeša.

Velmi důležité, jako již tradičně, budou souboje pod oběma koši. Nespočet tuhých bitev s Medvědy pamatuje ostřílený Kamil Švrdlík.

„Zápasy s Kolínem bývají hodně o nás. Pokud do nich dobře vstoupíme, jsme schopni tohoto soupeře přehrát. V opačném případě, jakmile dáme protivníkovi čichnout, dostane se rázem do pohody, začne proměňovat střely a pak máme velký problém, protože svojí zkušeností dokáže taková utkání zvládnout. Bude tedy záležet na našem vstupu do zápasu, o tom, jaké tempo nastavíme, o naší agresivitě. Nesmí dojít k tomu, že to hosté budou mít jednoduché,“ říká pardubický kapitán.

„Uvědomujeme si, že ve vyrovnané skupině A1 je důležité každé vítězství. Takže potřebujeme vyhrávat, což platí především pro domácí zápasy. Uděláme pro to maximum,“ velí jako správný vůdce Kamil Švrdlík.