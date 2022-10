MKS Dabrowa Gornicza (1 výhra/1 prohra) – BK KVIS Pardubice (2 výhry/0 proher). Zítra od 18:00.

Beksa si na chorvatském Furniru ze Záhřebu si venku stejně jako doma na rakouském Oberwartu smlsla. Co lze v této vskutku nevyzpytatelné soutěži čekat v Polsku?

„Podle mě narazíme na nejsilnějšího soupeře ve skupině. Z našeho pohledu bude důležité, abychom navázali na výkony, jimiž se v poslední době prezentujeme. Řekl bych, že hrajeme týmověji než v úvodu sezony. A to jak v obraně, tak v útoku. Důležité bude i to, abychom si pomohli nějakými jednoduššími koši z rychlých protiútoků a kontrolovali doskok,“ radí týmu na dálku jeho kapitán Kamil Švrdlík.

„Dabrowa Gornicza je velmi kvalitní tým, ale my bychom v Polsku velmi rádi uspěli. A dostali se v Alpe Adria Cupu na bilanci tří výher, které by nás posunuly výrazně blíže k našemu prvnímu cíli. Tím je postup ze základní skupiny do další fáze,“ říká Švrdlík.

Komentář hráče Roberta Rikiće:

“Věřím, že do středečního utkání, i do následujících zápasů, nám hodně pomůže sobotní ligová výhra nad Kolínem. V Alpe Adria Cupu máme sice pozitivní bilanci 2/0, ale do Dabrowy Gornicze musíme jet se stejnou motivací a se stejným odhodláním, jako za jakékoliv jiné situace. Chceme v Polsku vyhrát, zároveň je naším cílem ukázat náš nejlepší basketbal a pokračovat v herním progresu. Týká se to jak obranné činnosti, v níž jsme do předcházejícího zápasu dokázali přenést věci z tréninků, tak i naší hry na útočné polovině hřiště, kde jsme nyní hráli výborně spolu. Pevně věřím, že to předvedeme i v Polsku, odkud si budeme chtít přivézt třetí pohárové vítězství.”