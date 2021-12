Body: Puršl 18, Madden 17, Mickelson 16, Korner 12, Půlpán 7, Bálint 6, Marko 3, Nečas 3 – Vyoral 23, Švrdlík 20, Walton 8, Henry 6, Potoček 5, Burda 3, Šafarčík 2. Rozhodčí: Baloun, Vošahlík, Karafiát. Trojky: 6:4. Trestné hody: 26/22 – 18/11. Doskoky: 41:35, obranné: 34:25, útočné 7:10. Fauly: 20:27. Pět chyb: Švrdlík, Henry, Potoček (všichni Pardubice). Diváci: 280.

Pardubičtí dlouháni se v Brně vystříleli hned v úvodní čtvrtině. Zatímco za prvních deset minut nasázeli do soupeřova koše šestadvacet bodů, tak ve zbývajícím čase už jen devětatřicet.

Beksa se pod Špilberkem vyautovala sama. Velmi rychle totiž pardubičtí čahouni začali sbírat fauly. A jak praví české přísloví: Kde nic není, ani smrt nebere… Domácí obrátili kormidlo dějin na svou stranu už ve druhém kvartálu a od té doby protivníka do vedení nepustili. A to ještě štěstí, že Východočeši měli na palubovce duo Švrdlík – Vyoral.

„Dostali jsme se zbytečně do problémů s fauly, a ve druhé půlce nám tím pádem došly síly. Brno točilo více hráčů a na konci to bylo znát. Snažili jsme se to zachránit z dálky, ale to nebyl klíč k vítězství,“ míní pardubický asistent Adam Konvalinka.

Pardubice trápí špatná personální situace. K utkání nemohl odcestovat Svoboda a navíc se v jeho průběhu zranil střelec Pekárek. A tak není divu, že torzo týmu schytávalo fauly.

„Už dlouho hrajeme v sedmi lidech. Po deseti minutách nasbírali naši dlouzí tři fauly a navíc se zranil David. To už pak skoro není s kým hrát. Tato skutečnost se musela někde projevit. K tomu jsme přecházeli pozice a navíc jsme se z dálky střelecky trápili. To prostě nešlo uhrát, má jasno pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral.“