/POD VYSOKOU SÍTÍ/ V dalším pokračování mistrovských volejbalových soutěží se krajským reprezentantům dařilo se střídavou úspěšností, nějaké ty body si však druholigisté a druholigistky v převážné většině případů připsaly. Jedinou výjimku tvoří Svitavy, které odešly dosti nečekaně s prázdnou z regionální bitvy v Pardubicích. V aktuálním poradí krajských prvních tříd není na špici nic nového.

TJ Svitavy, volejbal muži, 2. liga, sezona 2023/2024 | Foto: TJ Svitavy

2. LIGA MUŽI – skupina B

Druhé lednové dějství nabídlo kromě jiného také krajské derby. Protože se jednalo o střet tabulkových sousedů, dala se očekávat dvě vyrovnaná zápolení. Že však z měření sil mezi pardubickými Sokoly a Svitavami vzešli domácí volejbalisté s plným rancem bodů, to je do jisté míry překvapení. V dopoledním duelu pro sebe hosté urvali první sadu 28:26, ale v dalším průběhu tahali za kratší konec. Povzbuzení pardubičtí hráči potom vletěli ve velkém stylu také do odvety a s výjimkou zakolísání ve třetím setu měli i v tomto případě navrch. Choceňský celek zůstává ve spodních patrech tabulky, v Mnichově Hradišti vydoloval alespoň bod za pětisetovou porážku ve druhém zápase.

21. – 22. kolo: TJ Sokol Pardubice I – TJ Svitavy 3:1 (-26, 19, 20, 23) a 3:1 (18, 23, -22, 14), TJ Sokol Mnichovo Hradiště – VK Choceň 3:0 (24, 19, 16) a 3:2 (-18, 23, 23, -18, 9). Další výsledky: Letovice – Malá Skála 3:1 a 3:2, VK Dvůr Králové – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2:3 a 0:3, TJ Žďár nad Sázavou – VK Hronov 0:3 a 2:3.

Aktuální pořadí:

1. Malá Skála 23 16 1 2 4 58:27 52

2. Havlíčkův Brod 23 16 1 0 6 56:27 50

3. Hronov 23 11 5 0 7 53:35 43

4. Svitavy 23 10 2 2 9 45:44 36

5. Pardubice 23 10 1 2 10 44:44 34

6. Dvůr Králové 23 8 2 6 7 45:47 34

7. Mnichovo Hradiště 23 7 4 3 9 44:48 32

8. Letovice 21 7 4 2 8 40:43 31

9. Choceň 23 5 2 3 13 33:54 22

10. SCM-ČVS-U17 10 5 1 1 3 21:15 18

11, Žďár nad Sázavou 21 0 0 2 19 8:63 2

Další program: Svitavy – Mnichovo Hradiště, Choceň – Dvůr Králové nad Labem (oba sobota 10.00 + 14.00), Hronov – Choceň (sobota 11.00 + 15.00).

2. LIGA ŽENY – skupina B

Geodetky z České Třebové se vydaly bojovat o další body v přetahované elitního trojlístku do Prahy na palubovku průběžně šestých Bohemians. První zápas jim ovšem zhola nevyšel a ve třech sadách odešly poraženy. Odveta vypadala v jejich podání o poznání lépe, po vyhraném druhé setu 33:31 to vypadlo na jejich hladké vítězství, nakonec se ovšem rozhodovalo teprve v tie-breku. Ten hostující hráčky získaly na svoji stranu 15:9 a odvezly si dva body. Porovnaly se tak na druhém místě s ČVUT Praha, vedoucí Nové Veselí ale nasadilo k trháku.

21. – 22. kolo: TJ Bohemians Praha – TJ Sokol Geodézie Česká Třebová 3:0 (13, 23, 17) a 2:3 (-19, -31, 25, 23, -9). Další výsledky: Brno-Juliánov – Nové Veselí 1:3 a 0:3, Žižkov – Červený Kostelec 3:0 a 3:1, Střešovice B – Brno B 3:0 a 3:1, Havlíčkův Brod – ČVUT Praha 2:3 a 3:1.

Aktuální pořadí:

1. Nové Veselí 22 17 1 0 4 56:24 53

2. Česká Třebová 22 11 4 4 3 54:32 45

3. ČVUT Praha 22 14 1 1 6 50:30 45

4. Žižkov 22 11 1 0 10 43:39 35

5. Brno-Juliánov 22 9 2 3 8 42:44 34

6. Bohemians Praha 22 8 3 3 8 47:41 33

7. VK Brno B 22 6 4 4 8 43:47 30

8. Havlíčkův Brod 22 6 2 3 11 35:51 25

9. Červený Kostelec 22 3 2 2 15 27:58 15

10. Střešovice B 22 4 1 1 16 25:56 15

Další program: Česká Třebová – Žižkov (sobota, 11.00 + 15.00).

Českotřebovské druholigové volejbalistky.Zdroj: TJ Sokol Geodézie ČT

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘÍDY MUŽI

Poprvé v novém roce se dostali do akce účastníci nejvyšší krajské soutěže mužů a překvapení na účet obou favoritů se nenarodilo. Jak vedoucí Energetici z Chvaletic, tak druhá rezerva hradecká Slavie si s jistotou pohlídly plný zisk a rozdíl mezi nimi zůstává nadále tříbodový.

15. – 16. kolo: TJ Sokol Česká Třebová II – SK Rybník 0:3 (-18, -20, -19) a 0:3 (-25, -17, -18), VK Litomyšl – TJ Svitavy B 3:0 (17, 22, 19) a 0:3 (-20, -24, -22), Volejbal Červený Kostelec – TJ Slavia Hradec Králové B 1:3 (-18, 14, -19, -19) a 0:3 (-15, -23, -16), TJ Energetik Chvaletice – TJ Sokol Kerhartice 3:0 (23, 16, 21) a 3:1 (28, 19, -17, 20). 17. – 18. kolo: TJ Sokol Kerhartice – Volejbal Červený Kostelec 3:0 (16, 17, 7) a 3:0 (15, 17, 15).

Aktuální pořadí:

1. Chvaletice 16 14 1 0 1 46:11 44

2. Slavia Hradec Králové B 16 13 1 0 2 43:15 41

3. Rybník 16 10 1 0 5 37:21 32

4. Kerhartice 18 10 0 2 6 37:27 32

5. Svitavy B 16 4 1 2 9 23:37 16

6. Litomyšl 16 4 1 0 11 18:37 14

7. Česká Třebová 16 3 1 1 11 19:39 12

8. Červený Kostelec 18 1 1 2 14 15:51 7

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘÍDY ŽENY

Nejvyšší krajská soutěž žen má za sebou dvě novoroční kola a odehrán je další dvojzápas mezi dvěma nejlepšími celky. Z měření sil Lanškrouna a svitavského áčka vyšly bodově malinko lépe hostující volejbalistky, když v prvním utkání promarnily dvousetový náskok a prohrály v tie-breaku, ovšem odvetu získaly na svoji stranu ve čtyřech sadách. V následujícím kole ovšem měly volný los, čehož rivalky z Lanškrouna využily, dvakrát zdolaly USK Pardubice a na čele odskočily.

8. kolo: USK Pardubice – TJ Svitavy B 3:1 (22, -25, 16, 16) a 3:2 (-10, -19, 19, 20, 10), VO TJ Lanškroun – TJ Svitavy A 3:2 (-21, -23, 14, 22, 9) a 1:3 (-25, 19, -23, -17). 9. kolo: VK Litomyšl – TJ Svitavy B 1:3 (-19, 22, -20, -17) a 3:2 (-20, -24, 20, 23, 8), VO TJ Lanškroun – USK Pardubice 3:1 (-17, 23, 22, 25) a 3:1 (19, 19, -23, 18).

Aktuální pořadí:

1. Lanškroun 16 8 5 0 3 40:24 34

2. Svitavy A 14 6 4 2 2 36:24 28

3. USK Pardubice 14 6 1 2 5 29:27 22

4. Litomyšl 14 3 1 1 9 19:33 12

5. Svitavy B 14 2 0 6 6 21:37 12