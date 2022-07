Pardubická všestrannost se opět těší rekordní účasti

Oblíbený závod! Pardubické závodiště od dneška do neděle prověří jezdeckou všestrannost. Na kolbištích a tratích se dokonce utká rekordní počet soutěžicích. Na trati se představí téměř 260 koní a jezdců, a to včetně závodníku ze sousedního Rakouska a Slovenska. Závody startují vždy od osmi hodin a potrvají až do pozdních odpoledních hodin.

Pardubická všestrannost se každoročně těší velké oblibě, a s tím spojenou účastí. | Foto: Kateřina Anna Nohavová