Fiasko. Přímý souboj o třetí místo. Pardubičtí basketbalisté ztráceli před utkáním na Děčín jedinou výhru. K ní však měli ve vzájemném střetu hodně daleko. Od prvních minut tahali za kratší konec. V zápase ani jednou nevedli a pouze devadesát pět vteřin drželi vyrovnaný stav. Mohli být ještě rádi, že čtyřiadvaceti bodové manko stáhli v závěrečném kvartálu o deset, a tak prohra 70:84 je ještě celkem přijatelná… Beksa tak po dvou prohrách v základní části nevyzrála na Válečníky ani v nadstavbové skupině A1.

Pardubičtí basketbalisté doma nestačili na Děčín. | Foto: Milan Křiček

BK KVIS Pardubice – BK Armex Děčín 70:84 (10:26, 28:46, 45:67). Body: Vyoral 17, Neal 15, Štěrba 13, Rikič 11, Švrdlík 9, Potoček 3, Lukeš 2 – Walton Jr. 22. Nichols 17, Kroutil 12, M. Svoboda 9, Pomikálek 7, Bruner a Josipovič po 4, Žikla 3, Mach, Macháč a Bobek po 2. Rozhodčí: Baloun, Salvetr, Linhart. Fauly: 21:27. Trestné hody: 35/30 – 25/19. Trojky: 4:7. Doskoky: 38:34. Diváci: 865.

Pardubice znovu nastoupily bez zraněného Pekárka a Šafarčíka. Dlouhodobá úzká rotace se na jejich hře už projevila. K jejich smůle v tak důležitém střetnutí.

Pardubičtí si prožili čtvrtinu blbec. V úvodu zazdili dva útoky, ale naštěstí pro ně si přesně stejně počínali i Válečníci. Jenže. Domácí nezakončili další dvě ofenzivní akce, a to už jim soupeř pláchl na pět bodů. Beksa sice vyrovnala, ovšem poté si zažila čtyři minuty střeleckého zatmění a místo ztráty dvou bodů nabrala patnáctibodovou sekeru (6:21). V závěru úvodního dějství alespoň udržela krok po deseti minutách prohrávala o šestnáct.

Ve druhé čtvrtině pokračovalo střelecké trápení hostitelů. A pod vlastním košem byli štědří. Už po dvou a čtvrt minutách tohoto období vedli Válečníci o dvacet. Luxusní náskok jim ale nestačil. Těsně za polovinou druhého kvartálu svítil na tabuli stav, který připomínal spíše odjezd vlaku z Pardubic do Děčína… Domácí totiž prohrávali 16:44. Severočeši si rovněž vybrali střelecký time out. Neskórovali něco přes tři minuty a Pardubice se alespoň trochu zmátořily. Zásluhou Vyorala a Neala, kteří se podělily nachlup stejně upletly šňůru 10:0. To však jejich protivníka nemuselo mrzet, protože si odnesl do kabin osmnáctibodový plus. Východočeši stříleli v prvním poločase s úspěšností (spíše neúspěšností) třiatřicet procent: dvojky i trojky.

Jiný způsob, jak se vrátit do zápasu, než zlepšit střelbu, neexistuje! Přesně tohle musel klást na srdce svým svěřencům v kabině trenér Dino Repeša. A výsledek? Pravověrná kopie začátku zápasu. První koš až po dvou minutách a to ještě zásluhou trestných hodů. Beksa dala za pět minut pouhých sedm bodů, když všechny zaznamenal probuzený střelec Rikič. Po něm Vyoral stlačil skóre pod dlouhé době pod dvacet. Děčínští však odpovídali s lehkostí a rovnou trojkami. Z toho plynulo, že za chvíli vedli už o čtyřiadvacet bodů (63:39). Domácí se sice snažili, ale nevyhráli ani třetí hrací část. To se jim povedlo až v té závěrečné, nicméně s obrozenou střelbou přišly s křížkem po funusu. Nutno podotknout, že zatím co oni dřeli do závěrečného klaksonu, aby ta ostuda byla co nejmenší, Válečníci už se viděli v autobusu na cestě domů. A ta byla náramné veselá, protože nakonec zvítězili v Pardubicích o čtrnáct.

Dino Repeša (trenér domácích):

"Gratuluji Děčínu, od začátku byl lepší než my. Pro nás to byl náš nejhorší zápas v sezoně. To, že nám chyběli dva důležití hráči, není důvod, abychom ztratili 18 míčů, měli jsme úspěšnost 18% za 3 body a dostali 26 bodů z rychlých protiútoků. Připravovali jsme se na přechodovou fázi z útoku do obrany, ale bohužel… Určitě je hodně věcí, na kterých musíme dál pracovat."

Tomáš Vyoral (hráč domácích):

"Hodnocení stačí asi jedním slovem: tragédie. Hrajeme doma, máme zraněné 2 hlavní hráče, ale nemůžeme hrát s takovým nasazením, s jakým jsme vstoupili do zápasu. Vlastně celý zápas jsme si prohráli v prvních 15 minutách, kdy jsme nic netrefili v útoku, ztratili jsme 15 balónů a soupeř nám z toho dal 20 bodů, když chodil jeden na nula. Těžko se hraje, když prohráváte o 25 bodů."

Tomáš Grepl (trenér hostů):

"Obrovsky jsme si pomohli první čtvrtinou, protože tam jsme domácí dokonale zaskočili, vypadalo to, že jsme byli líp připraveni než oni. První čtvrtka udala tón celému zápasu, nám se pak povedlo zůstat koncentrovaní po celý zbytek utkání a pořád jsme si udržovali rozumný náskok. Je to obrovsky cenná výhra, protože Pardubice hrály v poslední době velice dobře."

Martin Mach (hráč hostů):

"Na soupeře jsme dobře nastoupili a až do konce jsme si hlídali bodový odstup. Udělali jsme nějaké zbytečné chyby, možná jsme byli nervozní, nechtěli jsme prohospodařit ten náskok, ale v obraně jsme odvedli výbornou práci a v útoku nás podrželi A.J. a Ty, kteří hráli skvělý zápas. Na hřiště jsme se dostali všichni, takže jsme spokojeni a jedeme domů šťastní."