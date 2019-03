O šest bodů. Tato fotbalová hantýrka by se dala také převést do basketbalové prostředí. Jelikož v odvětví, kterému dominují vysocí chlapi, se za výhru nepřidělují tři body, ale jen dva, tak se musí výrok zkorigovat. Tudíž v dnešním utkání mezi Pardubicemi a Olomouckem se hraje o čtyři body… Stejnou procentuální úspěšnost jako zmíněné celky má také Děčín. A právě na palubovku Válečníků, kde v tomto ročníku Kooperativa NBL vyhráli košem v poslední sekundě hrací doby, zamíří Svitavy. S cílem tu svoji si vylepšit a soupeři ji zkazit.

Dnes 18:00: BK JIP Pardubice (5. místo, 14 výher – 11 proher) – BK Olomoucko (4. místo, 14 výher – 11 proher).

Rozdílné jedenácté prohry v sezoně. Zatímco Pardubice ji chytily ve střelecky sterilním krajském derby, tak Hanáci v přestřelce brnkaly Nymburku na nervy až do závěrečného klaksonu. V letošní sezoně se střetly oba týmy už třikrát. Kromě ligy také v pověstném pohárovém čtvrtfinále, kdy unikl postup Beksy mezi prsty.

„V této fázi sezony už se všechny týmy velice dobře znají, a tak o výsledcích budou mnohdy rozhodovat malé detaily. Například kdo bude lépe doskakovat, nebo kdo bude lépe zvládat přechodovou fázi z útoku do obrany. Olomoucko je právě v těchto činnostech velmi silné. My musíme být absolutně koncentrováni a připraveni na to, abychom hostujícím hráčům zabránili dělat to, v čem jsou dobří. Vnímáme také, že hosté mají ve svém středu dva nejlepší střelce ligy, Douglase s Palyzou. Zápas pro ně musíme udělat co nejtěžší. Každopádně po dlouhé přestávce hrajeme doma a budeme toho chtít využít,“ burcuje pardubický kouč Levell Sanders.

Jeho tým však nastoupí do jednoho z klíčových soubojů skupiny A1 znovu citelně oslaben. Účast zraněných Richarda Williamse a Donovana Jacksona je vyloučena. A tak se bude trenér modlit, aby dali lékaři dohromady Viktora Půlpána a Davida Škrance. Jinak bude tíha zodpovědnost ležet na zbytku pardubické rotace, jako třeba na Kamilu Švrdlíkovi.

„Zatím sice nevíme, v jaké sestavě budeme hrát, kdo bude k dispozici, ale pokud zopakujeme bojovnost, jakou jsme předvedli v derby ve Svitavách, myslím si, že budeme mít dobrou šanci zvítězit. Věřím totiž, že v domácím prostředí budeme mít podstatně lepší střelbu než v tom minulém utkání,“ přemítá pardubický pivotman.

Dnes 18:00: Armex Děčín (6. místo, 14 výher – 11 proher) – Dekstone Tuři Svitavy (2. místo, 17 výher – 8 proher).

Není v nejvyšší soutěži soupeře, s nímž by svitavští Tuři hráli v poslední době častěji než s Válečníky. Jen v této sezoně si s nimi střihli už tři duely, z toho dva ligové vítězné a jeden pohárový nepovedený, právě ten jim přehradil cestu na Final Four českého poháru.

K dnešnímu střetnutí nastoupí po vyhraném derby v lepší pohodě svitavští basketbalisté. Děčín se v poslední době potýká s výsledkovou krizi, například o víkendu v Opavě dal za druhý poločas pouhých třináct bodů.

„Soupeři se sice v poslední době nedaří, ale my si uvědomujeme jeho sílu před domácím publikem, kde bude chtít nelichotivou sérii porážek utnout,“ upozorňuje asistent svitavského trenéra Lukáš Pivoda, že vzhledem ke kvalitám děčínského družstva není možné, aby jeho soužení trvalo příliš dlouho. Ještě o jeden zápas by ho však Tuři protáhnout chtěli…

„Válečníky bodově táhne americké duo Autrey – Carlson a právě na tyto dva hráče si musíme dát největší pozor. Pokud se budeme prezentovat dobrou prací na obranném doskoku a omezíme laciné ztráty na útočné polovině, tak můžeme pomýšlet na výhru,“ je přesvědčen Pivoda.

Tuři si uvědomují, že podruhé by se jim nemuselo podařit „vyčarovat“ vítězství na 71 vstřelených bodů, jako to klaplo doma proti krajskému rivalovi. „Musíme podat o hodně lepší výkon než proti Pardubicím. Hlavně je potřeba si pohlídat útočný doskok soupeře a vyvarovat se ztrát proti domácím, kteří budou hnáni svými fanoušky a vyznačují se agresivní tvrdou obranou,“ poznamenal křídelník Turů Pavel Slezák.