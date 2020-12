Nejprve představení týmu pro novou sezonu v Krkonoších, v těchto dnech již soustředění ve Španělsku. Na příští rok se chystá cyklistický tým Topforex Lapierre.

Vojtěch Řepa ovládl závod Tour of Malopolska. | Foto: Topforex Lapierre

Pardubická stáj podporuje a rozvíjí mladé závodníky do 23 let, nejinak tomu bude i v příštím roce. „Plány pro novou sezonu se od loňských neliší. Klíčová je pro nás adaptace mladých závodníků do tzv. dospělé cyklistiky. Chtěli bychom se fanouškům představit na všech závodech českého poháru a mistrovství republiky, ale většinu závodního programu budou plnit mezinárodní závody v kalendáři UCI,“ řekl majitel týmu Radim Kijevský.