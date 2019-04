A mistr? Ten za tři roky prohrál v lize jen tři zápasy. A všechny v Pardubicích. Může mít větší motivaci?



Středa 18.00: BK JIP Pardubice (3. místo, 19/14) – ČEZ Basketball Nymburk (1. místo, 33/0)



Pardubičtí basketbalisté si začali tykat s výbornou formou. Otázkou je, jestli bude na českého giganta stačit. „Když se řekne Nymburk, každý ví, co očekávat. Je to tým, který může skórovat z přechodové fáze, ze hry do vnitřního prostoru, zpoza tříbodového oblouku. Každý takový zápas je opravdovým testem naší obrany, protože se jedná o komplexní, vyvážený tým. Nymburští hráči rádi hrají ve vysokém tempu, rychle, takže musíme mít kvalitní přechodovou fázi. Hlavně je třeba omezit naše míčové ztráty a soupeřovy útočné doskoky, abychom jim sami nepomáhali ke snadným bodům nebo k bodům z druhých šancí. V útoku je potřeba hrát agresivně, ale zároveň dělat dobrá rozhodnutí. Celkově musíme odehrát čtyřicet koncentrovaných minut. Soustředit se na věci, které musíme dělat, abychom byli úspěšní,“ míní kouč Levell Sanders.



Středa 20:00: egoé Basket Brno (8. místo, 10/23) – Dekstone Tuři Svitavy (2. místo, 21/12)



Vítězství v Brně by mohlo svitavské basketbalisty přiblížit k jistotě druhého místa v nadstavbové skupině A1 Kooperativa NBL a při souhře dalších výsledků jim ho dokonce zajistit. Prvním cílem Turů je však přerušit sérii tří porážek. „Do Brna jedeme s cílem napravit domácí prohru s Děčínem. Brno hraje po delší době na vlastní palubovce a uvědomujeme si jeho silné stránky, které se budeme snažit eliminovat. Jednoznačně jsme v tréninku pracovali hlavně na obranné činnosti, která nám v posledních utkáních nešlapala,“ vyjádřil se svitavský trenér Lubomír Růžička.