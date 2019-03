Je tu atraktivní podvečer!

Sobota 17:00, sportovní hala Na Střelnici.

Tuři ve druhé části soutěže prohráli na půdě Olomoucka i v Nymburku, teď před nimi stojí klání proti soupeři, jemuž podlehli v obou vzájemných duelech v základní části. Nikoli po špatných výkonech, něco jim však pokaždé k úspěchu scházelo.



„Utkání bude velmi fyzické, plné osobních soubojů a očekávám i velmi nátlakovou obranu na naše rozehrávače,“ upozornil svitavský kormidelník Lubomír Růžička.



„My musíme předvést bojovný a kvalitní výkon na obou polovinách hřiště. Být důslední na obranném doskoku a v útoku hrát odvážně bez zbytečných ztrát, které nás limitovaly v předešlých střetnutích,“ přemítá kouč Růžička o podmínkách, jejichž splnění ke základem k prvnímu vítězstvím nad Pardubicemi v této sezoně. „Věřím, že si oba tábory fanoušků najdou cestu na derby ve velkém počtu a vytvoří skvělou atmosféru,“ dodal.



Museli jednat! Pardubické vedení zareagovalo na situaci kolem rozehrávačů. Dlouhodobější zdravotní problémy totiž nepustí ani po reprezentační přestávce do hry Richarda Williamse ani Donovana Jacksona. Beksa tak podepsala měsíční kontrakt s rozehrávačem Evanem Singletarym. Ten v loňské sezoně působil v Ústí nad Labem.



„Zápasy proti Svitavám jsou vždy náročné. Navíc budeme hrát venku, takže očekáváme další těžké utkání. Domácí jsou týmem, který se neopírá o jednoho hráče, takže my musíme být připraveni je bránit jako tým. Základem bude, abychom soupeři neumožnili skórovat snadné koše v přechodové fázi, naopak je potřeba, abychom jim utkání udělali co nejtěžším, aby na všechno museli tvrdě pracovat. Musíme také udělat dobrou práci na doskoku a celkově hrát náš styl hry, tedy agresivní a rychlý. Těšíme se na tuhle výzvu, která je před námi,“ tvrdí pardubický trenér Levell Sanders.