Nakonec tedy splnili roli papírového favorita a zahrají si o medaile. Jejich semifinálovým soupeřem bude Kladno, první dvě utkání jsou na programu o tomto víkendu ve středních Čechách.

Jelenům skončila sezona hodně hořce, nechali si mezi prsty protéci obrovskou příležitost. Doplatili však na zvlhlý střelecký prach, v duelech číslo 3, 4 a 5 vstřelili dohromady dva góly a to na postup nestačilo.

Vývoj pátého čtvrtfinále ovlivnily dvě rychlé branky domácích hokejbalistů, kteří o necelých čtyřech minutách vedli dvougólovým rozdílem.

Jeleni sice ještě v úvodní periodě zaznamenali kontaktní trefu, jenomže v nástupu do prostřední třetiny Pardubičtí znovu bleskově udeřili, navýšili náskok a ve zbytku hrací doby sledovaly více než čtyři stovky fanoušků, které obklopily hřiště, marnou letohradskou snahu vrátit se do zápasu a tím současně do hry o postup.

Tečku napsal trefou do prázdné svatyně Bílý a domácí jásali.

Stálo je to mnoho sil, třikrát hráli s nožem na krku, ale sérii otočili a prošli dál. I Jeleni však zaslouží za svoje čtvrtfinálové výkony uznání.

5. čtvrtfinále:

HBC Pardubice – SK Hokejbal Letohrad 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Branky: 3. Zajíček (Česák), 4. Krejčí (Bílý), 16. Česák (Bílý, Licek), 43. Bílý – 9. Macháček. Rozhodčí: Danylec – Záhora. Vyloučení: 6:7. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 423.

Pardubice: Stárek (Třináctý) – Filip, Krejčí, Kvapil, Novotný, Šimek, Vlasák, Zajíček – Bílý, Česák, Förstl, Janeček, Kubeš, Langr, Licek, Moravec, Strouhal. Letohrad: Novák (Sterenčák) – Anýž, Adamec, Bečka, Bureš, Dostál, Havlík, Nazad – Bogdány, Faltejsek, Geba, Halbrštát, Kovář, Lajčiak, Levý, Macháček, Rozlílek, Štefka.