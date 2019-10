V prvním závodu kategorie Elite 2 bojoval za volantem vozu Ford Mustang od začátku ve špičce pořadí. Po dvakrát restartované jízdě (kvůli výjezdu safety caru) svou pozici opakovaně ztratil a znovu se na ni dokázal vrátit. V cíli byl nakonec odmávnutý o pouhých 0,55 s za vítězným Lasse Sørensenem z Dánska, který nakonec ovládl jak tento závod, tak celý seriál. Druhý v cíli byl jen o 0,108 s dříve než Martin Doubek jeho týmový kolega Švýcar Giorgio Maggi.





Ve druhé finálové rozjížďce dojel Doubek dvanáctý a v klasifikaci šampionátu si zajistil umístění v top desítce.



Šampaňské za umístění na stupních vítězů si závodník z Litomyšle vychutnal podruhé v sezoně. Naposledy se mu to podařilo na začátku šampionátu ve španělské Valencii. „Bylo to parádní závodění na závěr sezony, které jsem si opravdu užil se vším všudy,“ uvedl v cíli spokojený Doubek.



Závody NASCAR Euro Series viděli letos diváci premiérově i na okruhu v Mostě. Populární seriál tam příští rok v červnu zavítá znovu.



Výsledky – kategorie Elite 2 – konečné pořadí: 1. Sörensen (Dán., Chevrolet Camaro) 573, 2. Maggi (Švýc., Ford Mustang) 574, 3. Ghirelli (It., Ford Mustang) 488, 8. Doubek 409.



Bodovalo celkem 41 pilotů.



