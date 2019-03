Litomyšl – Bylo to jako při play off Kooperativa NBL. Finálový turnaj Středoevropské mládežnické basketbalové ligy žáků si svojí atmosférou v ničem nezadal s top soutěžemi. A co teprve zápas o zlato! V elektrizující kulise zaplněného hlediště městské sportovní haly v Litomyšli bojoval domácí Adfors Basket s favorizovanou a v předešlém průběhu mezinárodní ligy neporaženou Opavou.

A bojoval s ní tak, že ji po strhujícím boji o každý míč sedmibodovým rozdílem porazil a oslavil senzační triumf! Kdo by to byl před turnajem řekl. Svěřenci trenéra Martina Šorfa sehráli víkendové zápolení v úžasné formě, v utkání o první místo ve skupině poprvé porazili polskou Zielonou Góru a finále, to bylo třešničkou na dortu. Trofej MVP turnaje si vysloužil litomyšlský Tomáš Folta.