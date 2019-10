Svitavští Tuři sahali po výhře v závěru základní hrací doby i první nastavené části, pokaždé ovšem selhali na čáře trestného hodu. Rozhodla akce Carlsona a jeho „šach – mat“ v poslední vteřině druhého prodloužení. „Byl to extrémně náročný zápas, o to víc nás mrzí prohra o dva body, ale takový je sportovní život,“ řekl svitavský kouč Lukáš Pivoda.

Nastoupí-li proti sobě děčínští a svitavští basketbalisté, bývá o zábavu na palubovce většinou postaráno. V sobotu to na severu Čech platilo měrou vrchovatou. Pro vítězství si při premiéře došli domácí Válečníci, ale jaká to byla cesta! Muselo se hrát o deset minut více než obvykle, než Carlson proměnil poslední akci druhého prodloužení v rozhodující koš na 98:96.

Co všechno tomu ale předcházelo…

Bitva o každý metr palubovky, skvělé individuální výkony, ať už Autreyho nebo Puršla, jenž zazářil devětadvaceti body, spousta dramatických zápletek, v nichž oba soupeři střídavě unikali hrobníkům z lopat. Zkrátka duel jako víno, jen na svitavské straně s hořkou pachutí prohry.

„Připravovali jsme se na to, že Děčín hraje fyzicky a má výborný útočný doskok, ale přesto jich měl čtyřiadvacet a dal nám z toho dvacet bodů z druhých šancí. Druhá věc potom je, že jestliže máme trestné hody dvaapadesát procent, tak se proti tak kvalitnímu týmu nedá moc pomýšlet na výhru,“ připomněl Lukáš Pivoda dvě činnosti, které jeho svěřenci nezvládli.

„V rozhodující chvíli to na sebe vzal Autrey a urval pro Děčín vítězství. Byl to první zápas sezony, my máme rozhodně na čem stavět a jedeme dál,“ doplnil svitavský kormidelník.

„Obrovsky mě překvapil Šimon Puršl, který odehrál famózní zápas, dělal nám po celý zápas problémy a my si s ním nevěděli rady. Nejspíše rozhodly útočné doskoky, naše číslo je skvělé a udrželo nás ve hře,“ vyjádřil se děčínský lodivod Tomáš Grepl.

„Nás to bude hodně mrzet a budeme se z toho oklepávat jak psychicky, tak fyzicky. Zápas to byl dlouhý a náročný, prohra nás mrzí. Myslím, že jsme nevstoupili do utkání dobře, především na doskoku. Pak jsme dobře bojovali, ale některé věci nás srážely. Já nemůžu takto špatně proměňovat šestky,“ posypal si lehce popel na hlavu jinak famózně hrající Šimon Puršl (proměnil mj. třináct ze čtrnáct svých střel z pole!), který měl na trestné čáře v rukou svitavské vítězství.

BK Armex Děčín – Dekstone Tuři Svitavy 98:96 po 2. prodl. (17:15, 40:43, 58:59, 77:77, 86:86)

Body: Autrey 26, Carlson 13, Feštr 13, Pomikálek 13, Šiška 11, Landa 10, Grunt 7, Ježek 3, Kroutil 2 – Puršl 29, Svoboda 14, Dodd 13, O'Brien 13, Kovář 9, Crandall 6, Slezák 6, Marko 4, Kotásek 2. Rozhodčí: Hošek, Kurz, Karafiát. Fauly: 33:28. Pět chyb: Pomikálek, Šiška, Ježek – Crandall, O'Brien. Trojky: 8:7. Trestné hody: 34/22 – 36/19. Doskoky: 55:47. Nejlepší hráč utkání: Puršl (Svitavy). Diváci: 1084.

