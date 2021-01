To mu nikdo nevezme. Stal se prvním střelcem roku 2021 ve slovutné Premier League. Fotbalista Tomáš Souček rozhodl pár minut před koncem zápas svého West Hamu United na hřišti Evertonu. Hrálo se na Nový rok a na dříče původem z Havlíčkova Brodu hned začaly pršet superlativy. „Toho chlapa musíte milovat,“ rozplýval se kapitán West Hamu Declan Rice. Souček je nyní nejlepším střelce týmu, dal pět branek. A to je, připomeňme, hlavním zaměřením defenzivní záložník, tedy jakýsi zloděj míčů… Souček však zabodoval také po zápase. V rozhovoru mluvil o tom, co dělal minulá léta. „Měl jsem tři dny volno a jedl bramborový salát.“

Hláška týdne: Lubomír Peterka, basketbalový kouč

„Těsně před utkáním se rozhodlo, že Stamenkovič nebude hrát a někteří kluci zůstali v hlavě jako opaření. Mnozí byli úplně bez sebevědomí,“ komentoval jednu z příčin hradeckého výprasku na palubovce Nymburka kouč Královských sokolů Lubomír Peterka. Jeho tým prohrál s favoritem vysoko 120:63, ke všemu v zápase nestřílel ani jeden trestný hod! Nymburk si naopak pomohl hned sedmnácti trojkami. ,,Byla tam šnůra 33:0. Ukázalo se, že Pedja Stamenkovič je půlka výkonu našeho týmu,“ doplnil Peterka k absenci klíčového rozehrávače.

Glosa Jiřího Fejgla: Nelhat si do kapsy, prosím

Vzdorovali hlavnímu aspirantovi na titul. Drželi se až nečekaně, to jim nelze upřít. Čeští hokejisté do dvaceti let zadupali do země prognózy o tom, že od Kanady dostanou ve čtvrtfinále nasypáno. Padli 0:3.

Bodovali bojovností, obětavostí, rodinnou atmosférou v mužstvu.

Ale proč je za to chválit či dokonce velebit?

To jsou přece atributy, které musí splňovat každý tým, každý jednotlivec, pokud chce ve sportu patřit mezi elitu, dobře se jím živit, hrát nejlepší ligy světa. A po tom přesně mladíci baží: Jejich touhou je zejména zámořská NHL. Proto si jejich rodiče, agenti, trenéři, vedení českého hokeje, především však oni sami nesmějí po šampionátu v Edmontonu lhát do kapsy. Bojovnost je totiž do NHL nedostane, tam míří jen extratřída, kvalita.

Tu však junioři už léta postrádají. Za elitní pětkou světa (Kanada, USA, Rusko, Švédsko, Finsko) zaostávají v bruslení, technice, většinou i psychologickém nastavení. Tento fakt neboří ani slušný výkon proti Kanadě a výhra nad Ruskem v základní skupině.

V roce 2010 zavedl šéftrenér českého hokeje Slavomír Lener desatero, jež to mělo změnit. Nic se nestalo. Přesto Lener jede dál…