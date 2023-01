Ostatně kdybychom z celkovém poměru nastřílených a obdržených bodů Svitav spočítal průměrný výsledek jejich zápasů, vyšel by nám údaj 96:55. To snad ani nepotřebuje komentáře. Až příliš mnoho prvoligových duelů se proměnilo ve střeleckou show a kvalitnější trénink.

Derniéra v Ostravě byla z těch přece jen náročnějších, do poslední části se šlo pouze za osmibodového vedení Turů, ti ale nepřipustili komplikace a došli pro bezpečnou výhru.

Čtyři využité „mečboly“, čtyři otazníky zbývají. Kohouti otočili vývoj série

Jedna část soutěže je tedy zdárně za nimi, začíná druhá a v ní šest duelů s nejlepšími družstvy západní skupiny z Písku, Jindřichova Hradce a Litoměřic. A to by měla být jednak mnohem atraktivnější sportovní podívaná pro fanoušky, jednak konečně prověrka basketbalových kvalit svěřenců trenéra Petera Bálinta. Zatím jich věru moc nebylo…

Nejlepší individuální výkony Turů v základní části: body: Pavel Slezák (průměr na zápas 22,8), Jakub Jokl (14,0), Tomáš Jansa (13,3), doskoky: Jakub Jokl (9,2), Jan Hlobil (8,2), Kryštof Baťa (7,7), asistence: Tomáš Jansa (5,1), Alessandro Petric (4,8), Pavel Slezák (2,8), získané míče: Tomáš Jansa (2,6), Jan Hlobil (1,7), Alessandro Petric (1,7), získané fauly: Pavel Slezák (4,7), Tomáš Jansa (3,6), Jakub Jokl (2,8), užitečnost: Pavel Slezák (23,3), Jakub Jokl (21,7), Tomáš Jansa (19,3),

1. LIGA MUŽI – skupina Východ – 18. kolo: Snakes Ostrava – Tuři Svitavy 67:93 (24:34, 39:54, 62:70). Body: Štěpánek 20, Janisch 18, Gniadek 11, Jakel 10, Lepka 4, Pavelek 4 – Slezák 20, Jansa 19, L. Jokl 15, Hlobil 12, J. Jokl 9, Novák 7, Vondra 5, Baťa 4, Jurka 2. Rozhodčí: Hecl, Karabínová. Fauly: 23:23. Trestné hody: 27/18 – 16/10. Trojky: 7:11. Doskoky: 31:43. Diváci: 160.

O co se hraje v nadstavbové části? O co nejlepší nasazení do čtvrtfinále play off! Účast v něm má elitní šestice jistou, k ní se přidají dva nejlepší celky ze skupiny D o 7. – 12. místo. Do ní nastupují družstva takto: Polabí, Plzeň a Zlín 11-7, Opava B 10-8, Olomouc 8-10, USK Praha B 7-11.

Program Turů v nadstavbové části: 12. února 17.00 Jindřichův Hradec (d), 17. února 19.00 Litoměřice (v), 26. února 17.00 Písek (d), 3. března 19.00 Jindřichův Hradec (v), 12. března 17.00 Litoměřice (d), 19. března 17.00 Písek (v).

Konečné pořadí 1. ligy skupiny Východ:

1. Tuři Svitavy (18-0), 2. BC Nový Jičín (14-4), 3. Basket Brno U23 (14-4), 4. Strabag Zlín (11-7), 5. BK Opava B (10-8), 6. Basketbal Olomouc (8-10), 7. BCM orli Prostějov (6-12), 8. BK Vividbooks Pardubice (5-13), 9. Snakes Ostrava (3-15), 10. BC Vysočina (1-17).

Výchozí tabulka 1. ligy skupiny C (o 1. – 6. místo):

1. Tuři Svitavy (18-0), 2. Sokol Sršni Písek (17-1), 3. GBA Lions Jindřichův Hradec (16-2), 4. BC Nový Jičín (14-4), 5. Basket Brno U23 (14-4), 6. Slavoj BK Litoměřice (12-6).