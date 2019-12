„Jsme nesmírně rádi za vítězství v těžkém zápase. Nerodilo se vůbec lehce,“ komentoval svitavský trenér Lukáš Pivoda. „Začátek jsme měli skvělý, ale ve druhé čtvrtině jsme třináct útoků po sobě nedali koš a Olomoucko nás tady výborně zastavilo. Naštěstí dal Luboš Kovář tři trojky v řadě a tím jsme se drželi pořád nad soupeřem,“ připomněl Pivoda vývoj prvního poločasu, v němž jeho svěřenci vedli maximálně o třináct bodů a do kabin šli v devítibodovém plusu.

Po přestávce však hosté dali jasně najevo, že nepřijeli do Svitav zápas odevzdat. Po vyrovnání na 77:77 fanouškům pořádně zatrnulo, ale koncovku zvládli Tuři lépe než protivník.

„Ve druhém poločase jsme byli hodně obalení fauly, takže jsme si museli trochu hrát se sestavou,“ připomněl trenér mimo jiné nucené střídání jednoho ze svých klíčových mužů Crandalla s pěti osobními chybami.

Domácí však dominovali v podkošovém prostoru. „Dvaapadesát našich doskoků, z toho osmnáct útočných, z čehož jsme dali jednadvacet bodů. Tahle čísla bych vyzvedl,“ zdůraznil Pivoda.

„Hlavně v prvním poločase jsme také donutili hosty k několika ztrátám, když jsme byli agresivní na hráče s míčem. Bohužel jsme také někdy nechávali velká okna a inkasovali jednoduché koše. Do nového roku nicméně jdeme na třetí místě a to je super výsledek,“ chválil Lukáš Pivoda.

„Je dobře, že jsme rok 2019 zakončili výhrou, tím cennější, že nad Olomouckem. Získali jsme tak nad ním v tabulce náskok. Rozhodoval doskok a také to, že jsme něco trefili z dálky. Na druhou stranu jsme měli opět špatné trestné hody, je to několikátý zápas po sobě. Ale myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě,“ uvedl pivot Luboš Kovář, jehož tři trojkové projektily za sebou v závěru poločasu (a čtvrtému chybělo pár centimetrů…) nedovolily hostům pomýšlet v těchto fázích na obrat.

Bronzový tým minulé sezony má v tuto chvíli na kontě už osm porážek a neplní roli, jaká se od něho čekala. „Svitavy vyhrály zaslouženě, protože vedly po celý zápas. My měli velmi špatný začátek, potom jsme se snažili skóre vyrovnat a otočit v náš prospěch, ale bohužel jsme měli spoustu neproměněných šoupáků, v závěru nedali několik trestných hodů a také otevřených trojek. Naopak Svitavy se trefovaly a trestaly nás, hlavně v prvním poločase,“ konstatoval zkušený lodivod Predrag Benáček.

„A samozřejmě dalším problémem pro nás bylo osmnáct útočných doskoků soupeře. Nedokázali jsme doskočit míč pod naším košem, dali jsme domácím osmnáct útoků navíc a prohráli o tři body. To je potom velká pravděpodobnost, že neuspějete,“ s hořkostí hodnotil kouč Olomoucka.

Jeho svěřenec Michal Norwa hovořil v obdobném duchu: „Pokud si z toho duelu můžeme vzít něco pozitivního, tak to, že jsme se nevzdali a bojovali o vítězství až do konce. Ale podle mě se rozhodovalo už na začátku, protože první čtvrtina se nám opravdu hrubě nepovedla. Navíc osmnáct útočných doskoků soupeře, to je brutální číslo.“

Jedenácté vítězství pro Svitavy je o to důležitější, že nyní na ně čeká série zápasů na venkovních palubovkách. Postupně se představí v Hradci Králové, Ústí nad Labem a Praze, mezi to se ještě vměstná pohárové osmifinále v Brně. Doma nastoupí až 18. ledna proti Pardubicím.

