Na trati, kde se každé léto pravidelně koná podnik mistrovství světa, odstartoval letošní sedmidílný domácí motokrosový šampionát jednotlivců konaný pod názvem Kůta mezinárodní mistrovství České republiky.

V akci byli jako tradičně závodníci ve čtyřech kubaturách.

Byl to podnik z několika úhlů pohledu specifický. Ve třech kategoriích na něm z různých důvodů nestartovali loňští šampioni (Michek, Jaulin, Laierová), tudíž bylo obsazení stupňů vítězů oproti minulým letům k nepoznání. A poněkud překvapila i dominance zahraničních jezdců, v hlavních třídách MX1 a MX2 jich totiž na „bedně“ stálo celkem pět.



Pro litomyšlský Orion se jednalo o vydařený start do sezony. Především zásluhou Barbory Laňkové, která byla v obou soutěžních rozjížďkách i v celkovém pořadí mezi ženami druhá. Zaskvěl se rovněž Jonáš Nedvěd, ten v kubatuře MX1 bral nepopulární „brambory“, ovšem byl v konečné klasifikaci nejlepší z českých motokrosařů.



„Loket hodnotím kladně, i když po kvalifikaci jsem byl dost rozladěný, tam to nebylo nic moc. Ale v ostrých závodech to vypadalo daleko lépe,“ chválil manažer Petr Kovář.



Barbora Laňková byla v obou jízdách bezpečně stříbrná. „A to ve druhé rundě proháněla vedoucí Vítkovou a tři čtyři kola zajížděla lepší časy, ale potom ji poněkud ztvrdly ruce a musela zvolnit. I tak je to paráda, Barbora potvrdila, že je velice dobře připravená, ukázala progres a věřím, že Vítkovou dokáže příště možná i pozávodit,“ říká Petr Kovář.



Ve třídě MX2 měl Orion dva zástupce a oba obstáli. Junior Petr Rathouský nakonec přece jenom do závodu šel, přestože manažer dlouho váhal, zda ho pustit do prvního podniku, jenž bývá tradičně trochu „divoký“. Mladík se mu odvděčil při životní premiéře odvážnou jízdou a senzačně deseti mistrovskými body. „Je to pro něho důležitá zkušenost, zajel velice pěkně, dokázal i předjíždět soupeře, udělal mi velkou radost,“ chválí manažer týmovou naději.



Jonáš Nedvěd bojoval o stupně vítězů, nakonec zůstal za třemi zahraničními rivaly. „Že je nejlepší z Čechů, to mě potěšilo, nechal za sebou Drdaje, Krče, Terešáka a další motokrosaře, kteří ho loni poráželi. Tradičně měl vynikající starty, to je u něho zvykem, ale dařilo se mu i na trati, byl na tom dobře fyzicky, nechal za sebou celou českou konkurenci a to je super. Je tady příslib, že příště ta bedna může dopadnout,“ doufá Kovář.



Devětatřicetiletý Petr Bartoš měl v kategorii MX1 lepší druhou jízdu. „V té první výborně vyjel, ale jakoby se potom trochu lekl, že je tolik vepředu, a zacouval. Ve druhé to byl zase on, jak ho známe. Zjistil, že se dá se soupeři závodit, protáhl se na šestý flek a mohl jsem mu v cíli říci, že na to zase má. Jen Neugebauer a Kovář dojeli z Čechů v téhle rundě před ním, vydržel i po fyzické stránce,“ byl spokojen manažer.



Šampionát pokračuje v neděli 5. května v areálu v Pacově.

Z výsledků:

Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu 2019 – 1. závod v Lokti nad Ohří:

MX1: 1. Neugebauer (KTM, Osička MX Team) 45, 2. Szvoboda (Maď., KTM, Buksa ADOS KTM Team) 45, 3. Neurauter (Rak., KTM, Osička MX Team) 40, 8. Bartoš (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 25.



MX2: 1. Hofer (Rak., KTM, Motosport Chýnov v AČR) 50, 2. Lion (Něm., KTM) 44, 3. Jošt (Slov., Osička MX Team) 40, 4. Nedvěd (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 34, 16. Rathouský (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 10.



Ženy: 1. Vítková (Yamaha, Yamaha Čepelák Racing Team) 50, 2. Laňková (Suzuki, Orion Racing Team) 44, 3. Hromková (KTM, HT Group Racing Team) 40.



Veterán: 1. Žerava (Suzuki, KRTZ Motorsport) 50, 2. Pučalka (Yamaha, KRTZ Motorsport) 44, 3. Fuchs (Kawasaki) 38, 16. Suchánek (Suzuki, Orion Racing Team Litomyšl) 11.