Závod družstev, to je jedinečný podnik na závěr motokrosové sezony. Nejde v něm jen o výsledky jednotlivců, ti totiž tvoří tříčlenné týmy, jedou se tři rozjížďky a ke slovu tedy často přichází taktika.

A někdy i matematika, protože ze šesti výsledků se ten nejhorší škrtá, což někdy v konečných výsledcích způsobuje pořádnou paseku.

Letošní edici toho atraktivního klání hostil Dalečín na Žďársku a do puntíku splnil veškerá očekávání. „Byly to nervy jako vždycky, ale byl jsem na to připraven,“ usmál se manažer Orion Racing Teamu Litomyšl Petr Kovář.

Poskládal silný výběr, trojlístek Jonáš Nedvěd (MX2), Martin Michek (MX3) a Petr Bartoš (MX1) měl útočit na stupně vítězů.

A on také útočil, ale…

„Hned po kvalifikaci, když jsem viděl časy, mi bylo jasné, že nás čeká těžká práce, abychom bojovali alespoň o třetí místo. První jízda to také potvrdila, dost jsme ztráceli,“ uvedl Kovář. Do druhé a třetí rundy ovšem nastoupil Martin Michek a akcie Orionu zase stouply.

Rozhodovala třetí rozjížďka (MX1 + MX3). „Martina jsme hnali, posunul se na druhé místo v cíli, Petr Bartoš se ale zasekl na konci první desítky a výš to nešlo. Takže jsme nakonec zůstali čtvrtí. Kdyby to bylo o deset, tak nic neřeším. Ale být čtvrtí o jediný bod, tak to zamrzelo,“ netají se manažer Kovář.

„Naší jedničkou byl Martin Michek, takhle to od něho mělo vypadat, to jsme si představovali. U Jonáše Nedvěda a Petra Bartoše to tentokrát nebylo ono. Oba měli svoje problémy, Petra trápila viróza, Jonáš nějaký čas pořádně netrénoval kvůli zkouškám na vysoké škole, ale na to se nechceme vymlouvat. Prostě v družstvech rozhoduje vyrovnanost a tu jsme neměli takovou, aby nám to cinklo,“ dodal smířeně Petr Kovář.

Že to necinklo v Dalečíně, však pořád neznamená, že to Orionu nemůže cinknout ve zbytku sezony. Mladík Petr Rathouský bude v Kaplici v říjnu bojovat o medaili v mistrovství republiky juniorů ve třídě 125 ccm a Jonáš Nedvěd s Petrem Bartošem mají před finálovým podnikem v Šenkvicích velice slibně rozjetý i slovenský šampionát.

Zpět ještě do Dalečína, kde do rozdaných karet mezi očekávanými favority výrazně zasáhl rakouský mančaft J.H. Racing Team Eurotransport. Velmi kvalitní závodníci (mj. Rauchenecker umí vyhrávat v německém seriálu ADAC) pořádně proháněl top favority z Osička MX Teamu.

Právě Rauchenecker však v závěrečné jízdě jel zřejmě „přes vint“, chyboval, nedojel a i když se tento jeho výpadek škrtal, tak Rakušané v celkovém součtu na Osičku ztratili.

Samostatně byly v Dalečíně vyhodnocena soutěž týmů ze středisek motocyklového sportu a zde oslavil triumf výběr SMS Pardubice ve složení Michal Votroubek, Denis Dvořák a Roman Mňuk.

MMČR družstev v Dalečíně

1. Osička MX Team (Filip Neugebauer, Šimon Jošt, Lukas Neurauter) 16

2. J. H. Racing Team Eurotransport (Michael Kratzer, Johannes Klein, Pascal Rauchenecker) 23

3. HT Group Racing Team (Patrik Liška, Martin Krč, Václav Kovář) 35

4. Orion Racing Team Litomyšl (Petr Bartoš, Jonáš Nedvěd, Martin Michek) 36

5. Haas Čepelák Racing Team (Rudolf Plch, Martin Vondrášek, Dušan Drdaj) 39



MX1 + MX2: 1. Neugebauer, 2. Kratzer, 3. Liška, 4. Šimko, 5. Klein, 9. Bartoš, 12. Nedvěd.

MX2 + MX3: 1. Rauchenecker, 2, Neurauter, 3. Michek, 4. Drdaj, 5. Finěk, 15. Nedvěd.

MX1 + MX3: 1. Neurauter, 2. Michek, 3. Šimko, 4. Michalec, 5. Drdaj, 10. Bartoš.