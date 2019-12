Ta se v lednu příštího roku poprvé uskuteční v Saudské Arábii a mezi startujícími z celého světa nebudou chybět ani jezdci hájící novou značku Orion – Moto Racing Group.

MOTOKROS I RALLYE

Na oficiálním představení týmu, které se konalo v Praze, se nejprve ujal slova jeho manažer Ervín Krajčovič, aby představil nového partnera. Nového nikoli v motokrosovém světě, ale v tom dakarském ano. „S Orionem jsme byli nejen soupeři na motokrosových tratích, ale jsme i dlouholetými kamarády. Jsem velmi rád, že jsme letos navázali spolupráci právě se společností Orion a jejím majitelem panem Doubkem. Rallye ho oslovila, dal nám důvěru, spojili jsme síly a Orion se bude prezentovat v motokrosu i v rallye,“ zdůraznil manažer.



V barvách litomyšlského týmu dříve závodil Martin Michek, několikanásobný motokrosový mistr republiky. K dálkových soutěžím se pořádně dostal teprve letos a zaznamenal v nich takový progres, že se poprvé v životě vydá na legendární pouštní zápolení. „Dlouho jsem si s tím nápadem hrál. Závod, jakým je Dakar, táhne obrovský počet fanoušků, je to největší motoristická akce. Jsem motorkář, srdcem závodník, a tahle akce mě prostě přitahovala čím dál tím víc, po celou dobu, co jsem měl tu myšlenku v hlavě. Čím blíže jsem k ní byl, tím více jsem to chtěl realizovat, takže teď jsem tady, díky týmu Orion – Moto Racing Group a Autoklubu České republiky můžu v roce 2020 odjet do Saudské Arábie na Dakar a poprat se tam, jak budu nejvíce moci,“ vyjádřil se Michek.

DALŠÍ ZVUČNÁ JMÉNA

Kromě Michka budou dres Orion – MRG oblékat motocyklista Milan Engel a čtyřkolkář Tomáš Kubiena. Naopak automobilová posádka Olga Roučková – Daniel Zelenka musí na nejbližší Dakar zapomenout, neboť její sponzor Penthouse a Saudská Arábie, to nejde dohromady… Novým členem týmu a testovacím jezdcem se stal Václav Fejfar. Skvělá autokrosař by se dle plánu měl zúčastnit Dakaru v roce 2021. (ph, rh)