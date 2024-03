Orion Racing Team ulovil tučnou rybu. V jeho barvách bude závodit šampión Drdaj

Do zahájení nové motokrosové sezony na českých tratích ještě nějaký ten čas schází, což ovšem rozhodně neznamená, že by se v této oblasti přes zimu neděly zajímavé věci. Čerstvě oznámil jednu pozoruhodnou novinku Orion Racing Team Litomyšl, který do svých řad přilákal mimořádně zvučnou posilu v osobě elitního českého jezdce kubatury MX1 Dušana Drdaje, mezinárodního mistra České republiky z roku 2022.

Dušan Drdaj na Rallye Dakar 2024. | Foto: Orion MRG