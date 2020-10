Na trati v Petrovicích u Karviné skončil závěrečným závodem letošní domácí motokrosový šampionát. Povedlo se odjet všech sedm podniků, což je vzhledem k situaci a i v porovnání s Evropou téměř neuvěřitelné.

Závěrečný díl byl poznamenán slabší účastí jezdců, absentovali zejména zahraniční motokrosaři (Polsko, Maďarsko, Slovensko), ale to bylo pochopitelné. O titulech bylo téměř jasno, rozhodovalo se o dalších místech mezi top trojkou v celkové klasifikaci.

Samozřejmě lákaly rovněž stupně vítězů z petrovického závodu. Ty nejvyšší obsadili Filip Neugebauer (MX1), Marek Sukup (MX2), Petr Bartoš (Veterán) a Kristýna Vítková (ženy). „Celý týden pršelo, v den závodu musely být zrušeny volné tréninky a začínalo se kvalifikací Tím pádem kdo trať neznal, musel si zvykat,“ připomněl manažer Orion Racing Team Litomyšl PETR KOVÁŘ náročné podmínky, které na severu Moravy panovaly.

Začněme u sedmnáctiletého Petra Rathouského, který se v kategorii MX2 podruhé v kariéře probil na bednu…

Petr napodobil předchozí závod v Opatově, dvě třetí místa v cíli mu celkově stačila na druhý flek. Bylo to i přes problémy s motorkou, odešla mu vodní pumpa, naštěstí to ale vydrželo i bez ní. Navíc šel jednou také přes řídítka, ale hned na to skočil a pokračoval dál. Prostě on je na trati vidět a divákům se jeho jezdecký styl líbí.

Rathouský se stal objevem sezony a do kubatury MX2 vletěl nebojácně, navíc si připsal juniorský titul ve třídě 125 ccm. Jaké s ním máte plány do budoucna?

Celkové šesté místo v seniorském šampionátu je vynikající výsledek, udělal nám velkou radost. Nespíme ale na vavřínech, intenzivně jednáme a pracujeme na tom, abychom ho zabezpečili do příštího roku. Společně se sponzory dáváme hlavy dohromady, abychom mu vytvořili adekvátní podmínky, protože všichni vidí, že to je kluk, který může něčeho dosáhnout. Jak doma, tak v zahraničí. Půjdeme do toho na plný plyn, což mimo jiné znamená zajistit tři motorky.

Co říci k nestárnoucímu Petru Bartošovi, novému mistru republiky mezi veterány?

K jistotě veteránského titulu potřeboval odstartovat do první rozjížďky, ale nenechal nic náhodě a potvrdil suverenitu v této třídě. Navíc zabojoval i v kubatuře MX1 a nakonec si devátým místem v součtu dvou jízd vyjel top desítku v šampionátu, což je výborný počin. Připomínám, že je jediným motokrosařem, který zvládá odjet čtyři soutěžní rundy během odpoledne, takže jen klobouk dolů…

Mezi ženami bojovala Barbora Laňková v Petrovicích o titul vicemistryně s Elenou Kapsamerovou. Dojela dvakrát třetí, ale rivalka dvakrát druhá a byla šťastnější.

Bára bohužel přišla o celkové druhé místo a bere mistrovský bronz. Bylo jasné, že pokud ji Kapsamerová dvakrát porazí, bude na tom při bodové shodě tato Rakušanka lépe. Ale zasloužila si to, letos dojela i na světových bodech. Báru to pochopitelně trošičku mrzí, když to bylo takhle těsně, nicméně medaili má a my jsme spokojeni.

Ještě snad zmiňme dvě jména z vaší sestavy. Jonáš Nedvěd a Pascal Rauchenecker.

Jonáš měl v letošní sezoně smůlu, před jejím startem se zranil, když se rozjel, tak si zase v Opatově naštípl palec a v Petrovicích nemohl jet, ale ještě ho čekají závody v Evropě. Pascal Rauchenecker by se pravděpodobně stal vicemistrem České republiky za Naglem, jenže jakmile se rozjela opožděně letošní sezona mistrovství světa a seriálu ADAC, musel startovat tam. Ale s tím jsme dopředu počítali, nedalo se nic dělat.

Jaký celkově byl český motokrosový šampionát pro rok 2020 vašima očima?

V první řadě je potřeba říci, jak úžasné je, že se podařilo v tak složité situaci odjet sedm závodů jednotlivců. Plánovaná družstva v Dalečíně byla zrušena, ta bohužel nestihneme, ale i tak se to snad jinde v Evropě nepovedlo. V Česku v létě závodila světová motokrosová esa jako Vialle, Jasikonis, Geerts a další, to nepamatujeme. Tituly pro Maxe Nagla, Šimona Jošta, Petra Bartoše a Kristýnu Vítkovou jsou ve správných rukou. Orion Team Litomyšl získal dva cenné kovy a našim jezdcům musím poděkovat za to, jak závodili v komplikované sezoně.

Domácí motokrosová sezona tedy skončila, ale vaši jezdci svoje stroje tak rychle nezazimují, že…

V plánu máme ještě tři poslední závody mistrovství Evropy, které by se měly jet v listopadu v Itálii. Tam se vydá Jonáš Nedvěd s Petrem Bartošem, které tak ještě čekají mezinárodní starty. Vzhledem k pozdnímu termínu se dá s trochou nadsázky říci, že plynule přejdeme z motokrosu do motoskijöringu.

Kůta servis MMČR v motokrosu 2020

MX1

1. Nagl (Něm., Haas Racing Team, KTM) 266

2. Kovář (HT Group Racing Team, KTM) 243

3. Krč (sixtynine MXRT s.r.o., KTM) 241

6. Rauchenecker (Rak., Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 153

10. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 108

MX2

1. Jošt (Slov., Osička MX Team, KTM) 231

2. Sukup (HT Group Racing Team, KTM) 213

3. Liška (HT Group Racing Team, KTM) 176

6. Rathouský (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 150

21. Nedvěd (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 46

Veterán

1. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 350

2. Žerava (KRTZ motorsport, Suzuki) 308

3. Toman (Promotorsport RT, Husqvarna) 238

24. Suchánek (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 27

Ženy:

1. Vítková (Yamaha Čepelák Racing Team, Yamaha) 325

2. Kapsamerová (Rak., Motosport Chýnov v AČR, KTM) 266

3. Laňková (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 266