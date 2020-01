Jak si vedli závodníci Orion Moto Racing Group?

Velmi dobře!

Loni nejlepší český zástupce Milan Engel každý rok bojuje v kategorii motocyklů s pomalejším rozjezdem. Letos za to však vzal hned od začátku a v úvodu etapy se dokonce s kolegou Michkem pohyboval mezi nejlepšími dvaceti.

„Bylo to na první etapu dost dlouhé. Určitě nešlo o klasický prolog, jak ho známe z předešlých let. Nikdo nebyl moc rozehřátý a ranní 200 kilometrů dlouhý přejezd tomu taky nepřidal. Musel jsem si zvyknout na navigaci i techniku, nicméně jsem se do tempa dostal snad docela rychle. Dvakrát jsem se musel vracet pro waypoint, ale vše mám. Rychlost jsem žádnou nepřekročil. Jsem rád, že jsem to všechno posbíral, protože na rozjezd to bylo vážně těžké. Další dny už budou lepší.“



Týmový kolega z Orion Moto Racing Group Martin Michek je sice v rallyovém světě nováčkem, jinak se ale jedná o ostříleného matadora s několika českými tituly v motokrosu a zároveň nejlepšího českého motokrosaře posledních let. Dálkové závody si v loňském roce osahal v Maroku a Tunisu, přesto jej můžeme zařadit mezi absolutní nováčky ve startovním poli dakarské rallye.



„První etapa je za mnou. Premiérová na Dakaru. S výsledkem jsem spokojen a také s tím, že jsem vůbec dojel. Díky vysokému startovnímu číslu jsem do první etapy startoval dost vzadu, takže nebylo nic jednoduchého se prokousávat dopředu, šíleně se prášilo. Snažil jsem se do toho dát maximum, co umím, posunuljsem se startovním polem výše a budu mít mnohem lepší trasu, viditelnost, méně prachu od ostatních jezdců a budu moct jet ve vyšším tempu. Ráno jsme vstávali poměrně brzy a hned nám naložili dlouhý přejezd, ale jsem opravdu spokojen, motorka mi funguje a těším se na další etapy.“



Třetí jezdec Orion Moto Racing Group, čtyřkolkář Tomáš Kubiena, se bude letos snažit protrhnout smůlu třech nedokončených Dakarů v řadě. Pokaždé vypadl na technickou závadu, což mělo za příčinu výměnu závodního náčiní, tedy KTM za Yamahu Raptor, kterou loni otestoval pouze při testování v Tunisu. Do první etapy vlétl Kubiena opatrně, postupně se však ze sedmého místa prokousal až na třetí. Patnáctiminutová pemalizace za překročení rychlostním limitů je však nakonec odsunula na šestou pozici.



„Bylo to docela náročné a zrádné. Nečekal jsem tolik kamenitých pist a trialových sekcí. Budu muset přezou jiná kola, protože jsem udělal gumu a tak dvě třetiny na prázdné pneumatice, což byo poměrně náročné a tahalo mě to ke straně. Musíme se připravit na trochu jiné podmínky, než jsme čekali, ale zvládneme to.“