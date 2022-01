Martin Michek vinou řady zaviněných i nezaviněných potíží (bloudění, nehoda na přejezdu ke startu, závada na motorce, havárie v předposlední etapě) nenavázal na loňské umístění v TOP 10 (klasifikován byl na 36. místě). Lepší než on byl i celkově třicátý Milan Engel, jenž navíc dojel druhý v hodnocení jezdců bez asistence.

Týmový management samozřejmě myslí na budoucnost a chce zejména Martinu Michkovi dopřát co nejčastější měření sil s továrními jezdci. Během dakarského volného dne tak dotáhl oficiálně do konce účast v šampionátu World Rally Raid 2022, což je prestižní mistrovství světa v dálkových rallye.

Jeho prvním dílem byl Dakar, následovat budou soutěže v Abú Zabí, Kazachstánu, Andalusii a Maroku. „Šampionát nám dává smysl, protože se během něho staneme součástí elitní skupiny týmů,“ vysvětluje manažer Ervín Krajčovič.

Je třeba najet více kilometrů v písku

Orion Moto Racing Group si díky svým výkonům a výsledkům vydobyl dobré jméno a ve světě dálkových soutěží je o něj zájem. Takže proč toho, i díky podpoře partnerů, nevyužít, že…

„Máme zakoupenou světovou licenci na pět závodů. Jednu pro místo v elitní kategorii a dvě místa v nižší pohárové třídě,“ přibližuje realitu Ervín Krajčovič.

Co to bude pro motoristického fanouška znamená? Že uvidí v akci Martina Michka bojovat s továrními týmy vícekrát do roka. Minimálně pětkrát. Kromě Rallye Dakar také na dalších čtyřech soutěžích po celém větě. „Chceme být blíž továrním týmům a zároveň musíme najet více kilometrů v písku na kvalitních a organizačně dobře zajištěných závodech,“ zdůrazňuje Krajčovič.

Je to logické, protože i v minulých dvou týdnech bylo znát, že Michek může jet s elitou rovnocenně, v několika etapách se pohyboval na hraně nejlepší desítky, přestože rozdíl mezi ním a továrními jezdci, co se týče týmových rozpočtu a času stráveného tréninkem v pouštních podmínkách, je ohromný.

Michek má start v mistrovství světa zajištěn, další dvě místenky pro Orion Racing Group ještě obsazeny nejsou. „Zatím o tom nemáme zcela jasno, ale zřejmě půjde o závodníky, kteří se chtějí během roku připravit na Dakar nebo si vyzkoušet šampionát dálkových rallye. A to kompletně s naším servisem. Pro vybrané závody samozřejmě počítáme s Milanem Engelem,“ uvedl Krajčovič.