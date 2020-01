Poprvé ve své více než dvacetileté závodní historii se litomyšlský Orion Racing Team vydal na nejslavnější dálkovou soutěž světa. Ne tedy sám o sobě, stal se však partnerem týmu MRG a pod názvem Orion Moto Racing Group se jeho jméno a jeho barvy ocitly na Rallye Dakar. Ta se letos nastěhovala do Saúdské Arábie a tento český tým tam zanechal velice viditelnou stopu.

Do předposlední etapy bojoval Martin Michek mezi motorkáři o pozici nejlepšího nováčka legendární soutěže, což by byl vpravdě senzační výsledek. A nechybělo mu k němu moc, na trati se mu skutečně vážné komplikace v podstatě vyhnuly a pomalu se začal přibližovat k TOP 10.

Až nadešel osudný čtvrtek.

Ve druhé části jediné letošní maratónské etapy (noc před ní museli všichni startující strávit sami bez asistence svých doprovodných týmů) se mu přihodilo to, co je noční můrou každého motorkáře a kvůli čemuž mu jeho největší rival Španěl Betriu v pořadí nováčků upláchl.

„Hned od začátku jsme jeli společně se Španělem, chvíli vedl on, pak zase já. Předjeli jsme spoustu závodníků, ale zhruba osm kilometrů před tankovačkou mi došel benzín. Nechápu to, protože jsem vyjel s plnou nádrží a nikde nenajel zbytečné kilometry,“ komentoval tuto záhadu Michek. Ztratil skoro čtyřicet minut, které ho dost možná stály vysněný primát v klasifikaci nováčků a nemálo pozic v celkovém pořadí soutěže.

„V jednu chvíli jsem byl dost zoufalý. Bylo to na rychlém úseku, nikdo nezastavil a nechtěl pomoci. Nakonec mi benzín dovezl organizátor a mě to stálo strašně času,“ dodal Martin Michek, jenž vinou těchto komplikací dokončil etapu na konci čtvrté desítky

Co by mohlo být, kdyby? Na to se historie ptát nebude.

A aby toho nebylo málo, tak v téže etapě měl potíže i Michkův týmový kolega Milan Engel, když pouhých 600 metrů před cílem ve vysoké rychlosti ošklivě upadl. „Jel jsem poměrně rychle menšími dunami a najednou mě to vykoplo. Měl jsem vyhozené rameno, rozbolela mě třísla a vlastně úplně všechno. Bylo to kousek do cíle, tak mě posadili na motorku a já to nějak dojel,“ popisoval Engel. Štěstím v neštěstí bylo, že moc nepoškodil svůj motocykl a mohl zbylých 300 spojovacích kilometrů k týmu dokončit.

Závěrečná etapa na pořadí obou závodníků ve třetí desítce nic nezměnila a letošní zajímavou dakarskou zkušenost tak mají zdárně za sebou.

„Po dojezdu do cíle Dakaru jsem byl trochu smutný ze čtvrtka, kdy mi došel benzín, což mě vyřadilo ze hry o nováčka roku a také znamenalo pokles v konečné klasifikaci. Ta hodina mi chyběla a mohl to být na závěr boj o vteřiny. Mezi nováčky jsem skončil třetí a přivezl si domů pódiové umístění, takže nakonec super. Můj první Dakar v životě byl pro mě absolutně úžasný, jsem velice rád, co jsme tu s celým týmem dokázali,“ vyjádřil se po dojezdu spokojený Martin Michek.

Orion Moto Racing Group na Rallye Dakar 2020:

MARTIN MICHEK

23. místo v kategorii motocyklů

celkový čas 44:33:17 hod.



MILAN ENGEL

26. místo v kategorii motocyklů

celkový čas 46:05:45 hod.



TOMÁŠ KUBIENA

soutěž v kategorii čtyřkolek nedokončil kvůli technickým problémům