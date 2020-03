Ve středu na většinový návrh Asociace ligových klubů rozhodl Výbor České basketbalové federace o předčasném ukončení sezony. O tom, jak a zda vůbec bude určeno konečné pořadí, jak bude řešena baráž o účast v příštím ročníku a dalších otázkách se teprve rozhodne.

Jedna věc je však jasná.

Na basketbal do Svitav fanoušci v sezoně 2019/2020 už nepůjdou.

Může se to jevit téměř k nevíře, vždyť ještě před pár dny oslalovali drtivé vítězství proti Slunetě Ústí nad Labem a následný úspěch na děčínské palubovce. Kdo by v tu chvíli řekl…

Co naplat, v Česku platí karanténa, nelze sportovat, nelze trénovat, haly jsou uzavřeny. Zahraniční hráči odcestovali do svých domovů, a nejen svitavští, ti domácí se mohou připravovat pouze omezeně a individuálně.



Je konec a lze si jen představovat, kam by to Tuři mohli letos dotáhnout.



Snad ke své první ligové medailí? Kdo ví…



Jindřich Horák, generální manažer Dekstone Turů Svitavy: Covid-19 je průšvih gigantických rozměrů, proto je potřeba maximalizovat všechna opatření, hlavně karanténu, která zabrání šíření viru. Ani my to nevidíme jinak. Takže do doby, než se situace začne zlepšovat, nebudeme vyvíjet žádné sportovní aktivity. Jsme normální občané a také se podle toho budeme chovat. A když budeme moci aktivně něčemu nebo někomu pomoci, tak pomůžeme.