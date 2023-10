Litomyšlští florbalisté nadále dominují bez porážky divizní soutěži. V jejím šestém kole vypráskali na domácí palubovce soupeře z Dobrušky devíti góly a díky tomuto výsledku i klopýtání svých soupeřů si na prvním místě dokonce vybudovali zajímavý náskok. Rovněž úplné dno tabulky však nyní patří regionálnímu zástupci. Po prohře v derby s Letohradem se tak hluboko propadlo Orlicko-Třebovsko.

Florbal Litomyšl vs. FBC Dobruška. | Video: Radek Halva

Radost pohledět byla na hru vedoucího celku divize D, a to zejména v první polovině zápasu. Litomyšlští hráli s chutí, svého rivala zřetelně předčili ve všech činnostech a ruku s ruce s tím šlo narůstající skóre v jejich prospěch. „Fantastický výkon našeho týmu. Byli jsme výrazně dominantní, drželi kontrolu nad zápasem a ukázali svoji sílu i dovednosti. Skvělou zprávou je, že jsme dali příležitost i mladým hráčům, což je ideální způsob, jak posílit týmovou dynamiku a budoucnost našeho týmu. Jejich zapojení do utkání přineslo na hřiště novou energii a talent. Celkově lze říci, že jsme ukázali, že máme potenciál pro další úspěchy v této sezoně,“ radoval se trenér Tomáš Doubek.

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

Ve sportovní hale Skalka v České Třebové se střetli soupeři, kterým start do mistrovského ročníku nevyšel podle představ a body potřebují jako pověstnou sůl. Všechny tři putovaly do Letohradu, vyrovnaný boj strhnul na jeho stranu Skalický v čase 58:34. „Zase nám utekl začátek zápasu. Pak jsme se vrátili do hry a troufám si říct, že jsme tahali za delší konec provazu. Bohužel v závěru jsme neuhlídali klasickou letohradskou nahazovanou a inkasovali,“ litoval trenér domácích florbalistů Martin Šmíd. Jeho protějšek Petr Adamec byl pochopitelně o poznání spokojenější. „Utkání bylo pro oba týmy výsledkově velmi důležité, zatím sbíraly spíš ten šafrán než body. Byl to vyrovnaný zápas s kvalitním soupeřem, kde rozhodovaly detaily. Vyšel nám závěrečný tah se sestavou a také nám přálo pověstné štěstíčko.“

Proti šesti pro Tury jednoduchá práce. Jedenáct střelců a první stovka sezony

Zadařilo se rovněž Vysokému Mýtu, v Jihlavě bralo cenné dva body, když po poněkud divokém průběhu (první třetina 1:4, třetí třetina 4:1) došlo střetnutí ke smírnému rozuzlení po šedesáti minutách. V prodloužení gól nepadl a v nájezdové loterii se florbalový osud, či spíše umění střelců, přiklonily na stranu hostů. „Po dobře odehraných dvou třetinách jsme ve třetí dovolili soupeři vyrovnat, ale nakonec se štěstí obrátilo k nám,“ vyjádřil se vedoucí týmu Drahoslav Novák.

DIVIZE MUŽI – SKUPINA D – 6. KOLO: Florbal Litomyšl – FBC Dobruška 9:3 (5:1, 3:2, 1:0). Branky Litomyšle: Švec 3, Lamplot, Hegr, Macek, Novák, Nykl. Andone SK Jihlava – FTC Vysoké Mýto 6:7 SN (1:4, 1:1, 4:1 – 0:0, 0:1). Branky Vysokého Mýta: Unzeitig, Lesák, Novák, Pavlák, Rašek, Špaček, rozhodující nájezd Lesák. FbK Orlicko-Třebovsko – FBC Letohrad Orel Orlice 6:7 (2:3, 1:1, 3:3). Branky: Borovička 2, V. Šmíd 2, Jurco, J. Šmíd – Kubelka 4, Faltus, Skalický, Šubert.

Další výsledky:

Třebíč – Havlíčkův Brod 4:10, Žďár nad Sázavou – Všestary 5:6, Hradec Králové B – Hornets Brno 8:7.

Pořadí:

1. Litomyšl (17 bodů), 2. Hornets Brno (12), 3. Žďár nad Sázavou (11), 4. Jihlava (11), 5. Dobruška (10), 6. Vysoké Mýto (9), 7. Všestary (9), 8. Letohrad (8), 9. Havlíčkův Brod (8), 10. Třebíč (6), 11. Hradec Králové B (4), 12. Orlicko-Třebovsko (3).

Příští program:

Dobruška – Orlicko-Třebovsko (sobota 21. října, 18.00), Hornets Brno – Litomyšl (sobota 21. října, 18.00), Letohrad - Jihlava (sobota 21. října, 18.30, SH Dolní Dobrouč), Vysoké Mýto – Třebíč (sobota 21. října, 19.30).