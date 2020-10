Bez obvyklé podpory diváků, kteří sledovali legendární dostih jen u televizních obrazovek. Ale s řadou dalších dostihových příběhů. Jubilejní 130. Velká pardubická s Českou pojišťovnou mimo jiné přivítala prvního slovenského vítěze po 28 letech.

Hegnus s Lukášem Matuským zvítězili ve 130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou, která se konala před prázdnými tribunami na pardubickém dostihovém závodišti. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Žokej Lukáš Matuský slavil triumf v sedle dvanáctiletého Hegnuse. „Ti lidé, co se točí na Slovensku kolem koní, to určitě sledovali. Nevím, jestli to tam bude mít nějaký ohlas. Snad ano, když tady Slovák vyhrál po tak dlouhé době,“ uvedl Matuský.