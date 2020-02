K jejich smůle to však o víkendu bylo podruhé v řadě v jejich neprospěch a jejich pozice v osmičce pro čtvrtfinále play off je tak i nadále vachrlatá.

Na palubovce druhých Hranic sice Svitavy skórovaly jako první, ale v dalším průběhu se misky vah překlopily na soupeřovu stranu, stav 4:1 na začátku poslední třetiny nevěštil ze svitavského pohledu nic dobrého.

Ovšem hosté se ještě vzchopili a následně sehráli svoji nejpovedenějším pasáž zápasu. Necelé čtyři minuty jim stačily na to, ale nepříznivé skóre dorovnaly na 4:4 a vadnoucí naděje na bodový zisk znovu ožila.

Ne ale na dlouho, jelikož v čase 58:59 zase zhasla. Hranický Mikel uštědřil na svitavský „solar“ rozhodující úder a hostům zbyly prázdné ruce.

A jaká to byla škoda, o tom je zbytečně mluvit, jakýkoli zisk by se náramně hodil.

„Nastoupili jsme do zápasu velmi pomalu, až od druhé třetiny jsme hru zrychlili, ale soupeř si náskok pořád držel. Naše reakce na hru přišla až v poslední třetině, bohužel jsme ale utkání k úspěšnému výsledku dotáhnout nedokázali,“ posteskl si trenér Jiří Beneš.

Co naplat, jeho svěřenci musí o místenku do play off nadále tvrdě bojovat, na deváté místo mají tři kola před koncem náskok jediného bodu. Navíc je před nimi nejtěžší možný zápas, v sobotu přijedou do haly Na Střelnici suverénně vedoucí Troopers (20:00).

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD

Fakta – branky a asistence: 10. Vraj (Klimecký), 19. Velech (Mikel), 40. Velech (Novosad), 43. Mikel (Šenkeřík), 59. Mikel (Šenkeřík) – 4. Máček (Pakosta), 52. Máček (Kulhavý), 55. Hynek (Zach), 56. Prudil (Zach). Třetiny: 2:1, 1:0, 2:3.



Svitavy: Skácelík (Lamař) – Beneš, Kulhavý, Zach, Kužela – Pakosta, Maleček, Máček, Sauer, Prudil, Hynek, Vašák, Motl, Pešl.



Pořadí v národní lize Východ: 6. Svitavy (26 bodů).