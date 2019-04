Pouze devět mužů schopných boje měli k dispozici domácí trenéři. Trio O'Brien, Slezák, Kotásek zůstalo mimo zápasovou soupisku, navíc jen minimum minut odehrál Puršl, než byl rovněž nucen ze zdravotních důvodů odstoupit. V důsledku čehož se Slezané záhy dostali do vedení a odstup se postupně navyšoval. O poločase na čtrnáct bodů a protože to hostům pořád výtečně padalo z dálky (celkem třináct trojek), tak i druhou polovinu střetnutí měli jednoznačně ve své moci. Nakonec vyhráli všechny čtyři čtvrtiny, když ta závěrečná se dohrávala více méně z povinnosti.

Lubomír Růžička, trenér Svitav: Opava vyhrála zaslouženě a s přehledem. Každý snad alespoň trochu vidí naši marodku. Nemělo by to být alibi nebo omluva, že prohráváme, ale prostě není energie, není síla, hraje se v rytmu středa – sobota, jsme v devíti, teď už v osmi bez Šimona Puršla, který odstoupil pro zranění. Jediné, co potřebujeme, je, aby se nám marodka vyprázdnila, abychom mohli zase v klidu potrénovat a vrátit se k naší hře, protože hrát nejvyšší soutěž v osmi lidech, z toho jenom se třemi nebo čtyřmi guardy, to zkrátka nejde.

Petr Czudek, trenér Opavy: Za vítězství jsem rád, protože Svitavy mají výbornou sezonu. Využili jsme ale toho, že mají hodně zraněných hráčů a užší rotaci. Věděli jsme, že se to někde musí projevit. Musím pochválit kluky, že do toho čtyřicet minut šlapali s velkou energií. Všechny vyhrané čtvrtky svědčí o tom, že jsme měli zápas pevně v rukou. Samozřejmě domácí to před výborným publikem nechtěli pustit, hrálo se vabank, naštěstí ve třetí čtvrtině, která mohla být zlomová, to bylo z naší strany koš za koš. Soupeř zkusil zónu, ale bylo dobře, že jsme na to rychle zareagovali. MVP zápasu z mého pohledu byl Radovan Kouřil, který teď hraje ve velké pohodě. Doufám, že se zvedáme a ladíme formu na play off, které je za dveřmi.

Martin Novák, hráč Svitav: V čem vidím největší chybu je to, že vstoupíme do utkání několika úplně hloupými ztrátami a s tím se proti týmu, jakým je Opava, nedá vyhrávat. Hosté dávali jednoduché koše z protiútoků a to se potom těžko dohání. Zkusili jsme jít do druhé poloviny s tím, že něco změníme, nevyšlo to a utkání se pouze dohrávalo.

Lukáš Bukovjan, hráč Opavy: My jsme využili zranění klíčových hráčů Svitav a od začátku na soupeře vletěli. Základ k našemu vítězství položila základní pětka, která nám vytvořila náskok a potom se nám hrálo docela dobře. Odstup jsme udržovali po celou dobu a dovedli zápas do vítězného konce.

NADSTAVBA A1, 13. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – BK Opava 73:98 (18:21, 32:46, 60:84)

Body: Teplý 14, Marko 11, Aiken 9, Kovář 9, Novák 8, Svoboda 8, Welsch 6, Jelínek 5, Puršl 3 – Kouřil 18, Šiřina 18, Gniadek 15, Bujnoch 12, Švandrlík 10, Zbránek 8, Jurečka 7, Dragoun 6, Klečka 4. Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Pokorný. Fauly: 18:19. Pět chyb: 39. Aiken (Svitavy). Trestné hody: 17/9 – 19/17. Trojky: 8:13. Doskoky: 34:40. Diváci: 758. Nejlepší hráč utkání: Kouřil (Opava).

Další výsledky:

Pardubice – Ústí nad Labem 79:75, Nymburk – Děčín 97:53, Olomoucko – Brno 96:66.

Pořadí:

1. ČEZ Basketball Nymburk (100.0), 2. Dekstone Tuři Svitavy (60.0), 3. BK Olomoucko (57.1), 4. BK JIP Pardubice (57.1), 5. BK Armex Děčín (54.3), 6. BK Opava (51.4), 7. Sluneta Ústí nad Labem (48.6), 8. egoé Basket Brno (31.4).

Příště:

Sluneta Ústí nad Labem vs. Dekstone Tuři Svitavy (středa 10. dubna, 18:00).