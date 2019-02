Litomyšl – Konečně! Po velice dlouhých a složitých jednáních spatřil tento týden světlo světa kalendář mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu pro rok 2019 v kubaturách MX1, MX2, Veterán a Ženy.

Ilustrační foto. | Foto: Radek Lavička

Organizátoři našli pro letošek celkem osm termínů přičemž sedmkrát pojedou o mistrovské body jednotlivci a závěr obstará šampionát družstev.



„Nebylo to vůbec jednoduché, podoba kalendáře se vyjednávala mezi promotérem seriálu a Autoklubem České republiky a vyžádalo si to hodně úsilí. Jsem rád, že v tuto chvíli víme, kdy a kde pojedeme, a naši závodníci se mohou v klidu soustředit na přípravu na náročnou sezonu, ve které budeme chtít dát zapomenout na loňskou nepovedenou,“ vyjádřil se Petr Kovář, manažer Orion Racing Teamu Litomyšl, který je více než dvě dekády stálicí na tuzemské motokrosové scéně.



Pro motoristické příznivce z našeho regionu je podstatná informace, že se klání české i mezinárodní elity uskuteční opět i v Opatově u Svitav, a to konkrétně 23. června. Opatovské závodiště si v předcházejících letech získalo značnou oblibu mezi jezdci i diváky pro svoji atraktivitu a dobrou přehlednost. Pro litomyšlský Orion Racing Team je to navíc „domácí“ podnik.



Celý seriál odstartuje na začátku dubna v Loketských serpentinách v Lokti nad Ohří, tedy v areálu, kde se v létě pravidelně jezdí světový šampionát. Následovat budou květnové zastávky v Pacově a Dalečíně, tedy tradičních motokrosových baštách, potom přijde na řadu Opatov, o prázdninách se motokrosaři vydají k polským hranicím do Petrovic u Karviné a do Kramolína, aby mistrovství vyvrcholilo na konci srpna na další slavné trati v Jiníně, kam se vrací po několikaleté pauze. Z obvyklých dějišť letos vypadly Stříbro a Kaplice.



O atraktivní finále domácí motokrosové sezony se postará stejně jako vloni mistrovství ČR týmů na trati Písečská Zmole v Dalečíně.