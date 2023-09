Jedna z největších motoristických událostí letošního roku na východě Čech je za dveřmi. Tuto neděli 17. září se v Opatově jede šestý závod sedmidílného HT Wood mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu. Diváci, kteří na Svitavsko zavítají, se mohou těšit na osm finálových jízd v kubaturách MX1, MX2, 85 ccm a Veterán. Boje o tituly vrcholí!

Opatovský republikový motokros. | Foto: Deník/Radek Halva

Program začne v 8 hodin měřenými tréninky a kvalifikacemi, hodinu po poledni startují bodované rozjížďky.

Zvláštní příchuť má tento podnik pro Orion Racing Team Litomyšl, neboť je z jeho pohledu de facto „domácí“, z Litomyšle do Opatova je to pár kilometrů. Manažer PETR KOVÁŘ proto nelení a snaží se nalákat do hlediště co nejvíce týmových fanoušků.

Jak se těšíte na „domácí“ zápolení do Opatova?

Těším se moc, na závodišti je všechno připraveno pro motokrosaře i diváky. Areál v Opatově patří mezi oblíbené, tamní trať je totiž velice přehledná, z jednoho místa lze sledovat skoro celý okruh, takže kdo v neděli přijde, má se skutečně na co těšit. Orion Racing Team připravuje tradiční autogramiádu jezdců, kromě toho si příznivci budou moci prohlédnout dakarské závodní speciály Milana Engela a Martina Michka.

Opatovský republikový motokros.Zdroj: Deník/Radek Halva

To hlavní se však bude přece jen odehrávat na trati. Na co byste motoristické fanoušky nalákal v tomhle směru?

Osobně jsem hodně zvědav na pardubického mladíka Víťu Marka, který senzačně ovládl minulý závod ve Stříbře. Musel bych hodně dlouho pátrat, kdy naposledy zajel patnáctiletý jezdec takový výsledek mezi seniory, pokud bych vůbec něco podobného vypátral. Nemůže promluvit do celkové klasifikace, protože předcházející závody často vynechával, jeho hlavní úsilí je napřeno do Německa. V každém případě je to ale pro fanoušky krásný pohled, když takhle mladý kluk dokáže jen vyrovnaně se zkušenými borci, nebo je i porazit. Přivezl si rychlost ze světa a je to vidět. V kategorii MX1 podává skvělé výkony Jakub Terešák, který si jede pro titul, nic jiného ho ani nezajímá a pokud v Opatově dokáže potvrdit svoji formu z minulých týdnů, tak to bude pro diváky také pěkná podívaná.

Vedoucí jezdci MMČR

před Opatovem:

MX1: Jakub Terešák

MX2: Martin Krč

85 ccm: David Widerwill

Veterán: Petr Bartoš

Veterán na 50 let: Jaroslav Ficenec

Co ambice vašeho týmu?

Pokud zůstaneme ve třídě MX2, tam je otazníkem start Petra Rathouského, kterému snad lékaři povolí účast po rekonvalescenci, ale uvidíme, jestli nedáme raději přednost klidu před závěrem letošní sezony a mistrovstvím republiky družstev, kde ho budeme potřebovat. Pojedou ovšem naši nadějní mladíci Martin Červenka s Dominikem Kučeříkem, kteří jsouna bedně v pořadí mistrovství republiky juniorů a věřím, že si teď připíšou i seniorské republikové body. Tajně doufám, že by mohli bojovat i o TOP 10. V kubatuře MX1 se zatím bohužel podle představ nevede v šampionátu Pavolu Repčákovi. Nyní zajel dobře v Německu, jenže doma se mu moc nedaří starty a trápí se. Snad se to v Opatově zlomí, posun vpřed v seriálu je u něho pořád možný.

Samostatnou kapitolu je Petr Bartoš, na kterého bude publikum rovněž zvědavo. Znovu čtyři rozjížďky?

Nejspíše ano, to by asi divákům na skoro domácí trati jinak neudělal… A já se budu jenom modlit, aby se nezranil. Chceme, aby titul mezi veterány udělal, ale po jednom předešlém výpadku na něho Martin Žerava tvrdě útočí a cítí svoji šanci, minule ve Stříbře ho pořádně proháněl. V MX1 za svými zády Petr držel například Martina Michka… Zapomenout nesmíme ani na Ivana Černého mezi veterány nad 50 let, po vítězství na minulém závodu se přiblížil na dostřel k prvnímu místu v této skupině.