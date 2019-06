Potvrdilo se, že opatovský areál náleží právem k nejoblíbenějším v domácím seriálu. Na náročném okruhu museli jezdci předvést svoje umění na nejvyšší úrovni, pokud mysleli na přední pozice.

Na ty nejvyšší v Opatově vystoupali Lukas Neurauter, Martin Krč, Kristýna Vítková, Martin Žerava a Roman Majer.

MX1: NEURAUTER VERSUS SZVOBODA

K úvodní zápletce došlo pár metrů po startu, v první zatáčce zůstal viset jak dvojnásobný vítěz z Opatova Filip Neugebauer, tak i Petr Bartoš. Zkušenému borci z Orionu Litomyšl asi není přáno, aby v Opatově prožil klidný průběh jízdy. Na čele se překvapivě objevil Rudolf Plch a chvíli tam i kroužil, než se probudili favorité. Nejprve šel do čela lídr šampionátu Bence Szvoboda, za něho se záhy přilepil Lukas Neurauter a byl to právě tento rakouský pilot, kdo až do konce rozjížďky tvrdil muziku. Dostal se do čela závodu a výsadní umístění si pohlídal. Neugebauer se parádní stíhačkou prokousal z posledního na třetí flek, Bartoš to dotáhl do TOP 10. Druhá runda byla čistým soubojem Neurautera se Szvobodou. Rakušan celých třicet minut a dvě kola navrch udržoval těsný náskok a svému soupeři nedal precizním výkonem naději. Neugebauer jezdil v klidu třetí, Bartoš zajel lépe a cílem projel jako sedmý.



Celkové výsledky z Opatova: 1. Neurauter (Rak., Osička MX Team, KTM) 50 bodů, 2. Szvoboda (Maď., Buksa ADOS KTM Team, KTM) 44, 3. Neugebauer (Osička MX Team, KTM) 40, 9. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 25.



Seriál 2019: 1. Szvoboda 181, 2. Neugebauer 159, 3. Neurauter 158, 5. Bartoš 110.

MX2: 45 – 44 – 43. BOJ O KAŽDÉ MÍSTEČKO

Starty a Jonáš Nedvěd, to se rýmuje. Nikoho nepřekvapilo, když jezdec litomyšlského Orionu vypálil nejrychleji. Překvapením však bylo, že tentokrát nasazené tempo udržel po celou rozjížďku a manažer Kovář mohl být spokojen. Dokončil jako třetí a to je jeho letošní nejlepší výsledek. Předčili ho jen dva protivníci. Bezchybně zajel dosud se spíše trápící Martin Krč, za ním se velmi dobře prezentoval Dušan Drdaj. Ve druhé jízdě byli diváci svědky dramatického souboje Jakuba Terešáka (napoprvé byl čtvrtý) s Drdajem, z něhož po několika předjetích vyšel lépe první jmenovaný. Krč byl třetí a to mu v součtu stačilo na opatovské prvenství s minimálním odstupem před Drdajem a Terešákem. Pro Nedvěda nebyl vývoj druhé rundy optimální, start mu nevyšel podle představ a navíc ho zdržel pád, takže bral šestou příčku a celkově čtvrtou. I to je pozitivní výsledek, který ho drží ve hře o medaili v letošním seriálu. Jeho lídrem je nadále Slovák Jošt, byť mu to v Opatově úplně nešlo a byl klasifikován pátý.



Celkové výsledky z Opatova: 1. Krč (Buksa ADOS KTM Team, KTM) 45, 2. Drdaj (Yamaha Čepelák Racing Team, Yamaha) 44, 3. Terešák (HT Group Racing Team, KTM) 43, 4. Nedvěd (Orion Racing Team, KTM) 35.



Seriál 2019: 1. Jošt (SR, Osička MX Team, KTM) 153, 2. Terešák 150, 3. Krč 141, 4. Nedvěd 124, 5. Drdaj 122.

ŽENY: BROUSILA SI ZUBY, ALE MARNĚ

Snad nejkrásnější a doslova nervydrásající souboje sváděly na opatovské trati Kristýna Vítková a Barbora Laňková. Reprezentantka Orionu Litomyšl byla dvakrát druhá, ale vedoucí motokrosařce šampionátu nedala ani na minutu vydechnout. Možná klíčové byly starty, tam získala Vítková vždycky pár desítek metrů k dobru. Laňková se k ní pokaždé přiblížila a brousila si zuby na její skalp, hlavně ve druhé jízdě byl několikrát na spadnutí, ale kromě vlastního skvělého výkonu potřebovala alespoň jedno drobné zaváhání konkurentky a to nepřišlo. Až do poslední zatáčky před cílem věřili fanoušci Orionu, že Barbora objeví skulinku. Neobjevila ji, ale byla to nádherná bitva, jaká se mezi ženami zase tak často nevidí. Obě dámy si na „bedně“ vychutnaly zasloužený potlesk.

„Od rána se mi tady jezdilo velmi dobře, s chutí, všechno šlo skvěle, děkuji celému týmu.“ Na stupních vítězů se Barbora Laňková netajila spokojeností s výkonem.

Celkové výsledky z Opatova: 1. Vítková (Yamaha Čepelák Racing Team, Yamaha) 50, 2. Laňková (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 44, 3. Mlýnková (SMS Morava, KTM), 40.



Seriál 2019: 1. Vítková 200, 2. Laňková 172, 3. Mlýnková 160.

VETERÁN: PROPAST ZELA ZA SUVERÉNEM

Bylo to doslova jak na tréninku. Martin Žerava odjel veškeré konkurenci bezprostředně po startu v obou rozjížďkách a o dalších pozicích se rozhodovalo dobrou minutu za ním.



Celkové výsledky z Opatova: 1. Žerava (KRTZ Motorsport, Suzuki) 50, 2. Hammerl (Rak., Motosport Chýnov v AČR, Kawasaki) 42, 3. Horský (SMS Jižní Čechy, Yamaha) 38. Nad 50 let: 1. Majer (Suzuki) 50.



Seriál 2019: 1. Žerava 200, 2. Pučálka (KRTZ Motorsport, Yamaha) 163, 3. Hůda (BV Racing Cross, Husqvarna) 116. Nad 50 let: 1. Majer 175.



Vydařeným opatovským podnikem se tuzemský šampionátu přehoupl do své druhé poloviny. O další body se bude bojovat v neděli 14. července v Petrovicích u Karviné.