Vzájemná bilance ze základní části je vyrovnaná a zajímavostí je, že se vždy radoval hostující celek. Dekstone Tuři mají za sebou debakl v Opavě a před vlastními fanoušky chtějí dokázat, že se jednalo toliko o výjimku. S aktuální formou na tom však nejsou dobře ani ústecké Pandy, naposledy doma padly s Pardubicemi a nadto se nečekaně rozloučily s jedním ze svých nejužitečnějších mužů Wallacem.



„Po velmi nepovedeném výkonu v Opavě přivítáme Ústí nad Labem. Na útočné polovině se Sluneta opírá zejména o duo Houška – Pecka, do formy se začíná dostávat i nová zahraniční akvizice Martin. I přes rozloučení se s druhým nejlepším střelcem Wallacem má soupeř na perimetru velkou kvalitu. My se však musíme soustředit na vlastní hru, hrát ve vysokém tempu a s velkým nasazením v obraně. Věřím, že s podporou našich skvělých fanoušků dovedeme utkání do vítězného konce,“ uvedl asistent trenéra Lukáš Pivoda.



Zápas začíná ve sportovní hale Na Střelnici v sobotu v 19 hodin.