Zběsilé tempo. Nadstavbová část nejvyšší soutěže basketbalistů vstupuje do druhé poloviny. Dekstone Tuři mají opět výhodu domácího prostředí.



Středa 18:00: Dekstone Tuři Svitavy (2. místo, 20 výher/9 proher) – BK Olomoucko (3. místo, 18 výher/11 proher).



Aktuální rozdíl dvou vítězství mezi soupeři jasné říká, že ve sportovní hale Na Střelnici bude k vidění magnet kola žádající si tomu adekvátní kulisu. Případný úspěch by Tury posunul na dosah druhé příčce po dlouhodobé části, ale vzhledem k aktuální vynikající formě Olomoucka, kterou před několika dny odnesla debaklem Opava, čeká na svěřence Lubomíra Růžička těžká práce.



„Zápas proti Olomoucku je dalším soubojem týmů ze špičky tabulky. Čeká nás soupeř hrající ve velké herní pohodě. Tým se opírá o skvělé individuální výkony dvojice Douglas – Palyza. Nebezpečných střelců je však vícero a my musíme poctivě bránit a doskakovat,“ připomíná svitavský kormidelník.



Zmínění Palyza s Douglasem doručují na konto svého celku v průměru více než dvacet bodů na zápas, úspěšnost prvního jmenovaného při trojkové střelbě atakuje padesátiprocentní hranici. Na druhou stranu Tuři mají s Olomouckem v této sezoně kladnou bilancí (2:1), takže se zdá, že vědí, jak na soupeře zahrát.



„Chtěl bych pozvat všechny naše fanoušky do haly Na Střelnici, s jejich podporou v zádech se dokážeme vybičovat k dobrým výkonům a věřím, že společně budeme schopni v tomto utkání uspět,“ vyjádřil se Lubomír Růžička.



„Olomoucko je v současné době velice silným soupeřem a nás čeká těžký zápas. Hosté jsou teď pořádně rozjetí a bude složité je zastavit. My však všichni věříme, že se nám to podaří a potvrdíme druhé místo v tabulce. Doufám, že nás přijde podpořit, co nejvíce fanoušků, protože je budeme hodně potřebovat,“ spoléhá se na pomoc z hlediště také mladý svitavský pivot Luboš Kovář.