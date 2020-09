K pátému dílu domácího motokrosového šampionátu se jeho účastníci ve čtyřech kubaturách sjeli do Pacova. Byly to už jiné závody než ty předprázdninové a prázdninové, řadě zahraničních hvězd začaly jejich domácí seriály a nestartovaly, což na druhou stranu znamenalo příležitost pro vyniknutí pro české jezdce, kteří byli prozatím v jejich stínu.

Litomyšlský Orion Team také škrtal ve své soupisce, dosud druhý muž hodnocení třídy MX1 Pascal Rauchenecker měl povinnosti na mistrovství světa v Itálii (v obou rozjížďkách tam bodoval), ale i tak byly jeho barvy hodně vidět.

O BEDNU TO BUDE BITVA

Mezi veterány splnil svoji úlohu Petr Bartoš, podle předpokladů zvítězil v obou jízdách a suverénně vede klasifikaci šampionátu. Při absenci Raucheneckera zůstal osamocen v kubatuře MX1 a po bojovných výkonech si vyjel elitní desítku.

Tvrdá řežba o cenné kovy zuří mezi ženami, tato kategorie je nejdramatičtější za poslední léta. Do boje srdnatě promlouvá i litomyšlská zástupkyně Barbora Laňková, která díky vyrovnaným výsledkům drží druhý flek v průběžném pořadí MMČR, odstupy mezi rivalkami však jsou minimální. V Pacově si vyjela nepopulární „brambory“ a vše zůstává otevřené.

NOVÝ STROJ A SUPER JÍZDA

O nejpozoruhodnější výsledek pro Orion se postaral mladík Petr Rathouský. Talentovaný jezdec plně využil skutečnosti, že startovní pole třídy MX2 vyklidili zahraniční závodníci, a předvedl, že český motokros v něm má mimořádnou naději. Do Pacova přijel rovnou z Horšovského Týna, kde v sobotu vyhrál závod MMČR juniorů do 125 ccm, a mezi seniory poté zaválel neméně. V první rundě byl senzačně třetí, druhou dokonce po startu vedl.

Domácí motokrosové mistrovství se nyní stěhuje na Svitavsko, v neděli 20. září je jeho šesté pokračování na programu v Opatově.

„Potom však musel zajet do depa, protože se mu zasekl kámen mezi zadní brzdou a rámem motorky. Otec mu ho vykopl a Petr pokračoval z hloubi pole ve velkém nasazení. V předposledním kole po parádní stíhačce, kdy už jel pátý, zle upadl z rozbitého sjezdu, ale naštěstí to přežil, motorku posbíral, předjel ho pouze Slovák Denis Poláš, v cíli z toho bylo šesté místo a celkově čtvrté. Vzhledem k tomu, že jel na nové čtyřtaktní KTM 250, na které závodil vůbec poprvé v kariéře, je to vynikající výsledek,“ chválil manažer Petr Kovář.

Přes pravděpodobnou absenci Raucheneckera také ve zbývajících podnicích v Opatově a Petrovicích má Orion naděje na medailová umístění. Petr Bartoš ho mezi mezi veterány prakticky jisté a Barbora Laňková si pro něj také půjde s velkým odhodláním.

Kůta MMČR v motokrosu, 5. závod v Pacově

MX1 – celkové výsledky: 1. Nagl (Něm., KTM Haas Racing Team) 50, 2. Krč (sixtynine MXRT s.r.o., KTM) 42, 3. Kovář (HT Group Racing Team, KTM) 42, 9. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 23. Průběžné pořadí: 1. Nagl 216, 2. Kovář 174, 3. Krč 158, 4. Rauchenecker (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 153, 12. Bartoš 60.

MX2 – celkové výsledky: 1. Jošt (Slov., Osička MX Team, KTM) 47, 2. Sukup (HT Group Racing Team, KTM) 42, 3. Wagenknecht (Haas Racing Team, Husqvarna) 39, 4. Rathouský (Orion Racing Team Litomyšl) 35. Průběžné pořadí: 1. Sandner (Rak., Motosport Chýnov v AČR, KTM) 160, 2. Jošt 153, 3. Sukup 129, 14. Rathouský 68, 25. Nedvěd (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 21.

Ženy – celkové výsledky: 1. Kapsamerová (Rak., Motosport Chýnov v AČR, KTM) 47, 2. Vítková (Yamaha Čepelák Racing Team, Yamaha) 32, 3. Borchersová (Něm, Suzuki) 42, 4. Laňková (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 38. Průběžné pořadí: 1: Vítková 225, 2. Laňková 186, 3. Kapsamerová 178.

Veterán - celkové výsledky: 1. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 50, 2. Žerava (KRTZ motorsport, Suzuki) 44, 3. Toman (Promotorsport Racing Team, Husqvarna) 40. Průběžné pořadí: 1. Bartoš 20, 2. Žerava 220, 3. Toman 198, 32. Suchánek (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 7.