A svoji účast v takto silné konkurenci pozlatila pardubická starší žákyně Eliška Koletová (na snímku č. 401).

Tříkilometrovou trať zvládla v čase 11:29 min. a zvítězila způsobem „start – cíl“. Stříbrná doběhla Kateřina Štěpová (Atletika Jižní Město) za 11:38 a třetí byla českobudějovická Adéla Holubová (11:51), V cíli bylo klasifikováno 87 běžkyň.

„Ze začátku to byla pořádná mela, bylo tam hodně nepříjemných soubojů, ale podařilo se mi dostat brzo do čela. Nečekala jsem, že odtáhnu celý závod, doufala jsem, že mě někdo vystřídá, ale nakonec to vyšlo takhle a za zlato jsem moc ráda,“ ohlédla se za svým úspěchem atletka Hvězdy Pardubice, která byla na loňském krosovém mistrovství v Praze-Běchovicích druhá a na dráze se úspěšně věnuje zejména osmistovce.

Kromě Koletové reprezentovalo Hvězdu dalších osm mladých sportovců a dva z nich si ve svých závodech vybojovali 12. místo: mladší žákyně Tereza Doležalová (trať 2 km, 8:21) a dorostenec Filip Stránský (4 km, 14:17).

Ještě další dvě umístění v TOP 10 registrovaly kluby z Pardubického kraje. Sára Viktorie Serbousková (Iscarex Česká Třebová) zaběhla tříkilometrovou porci mezi dorostenkami v čase 12:02 a to znamenalo pěkné šesté místo. Mladší žákyně Karin Kamarytová (AC Pardubice) uzavřela časem 8:18 na dvou kilometrech elitní desítku.